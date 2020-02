Rund um die NBA - Die Trade Deadline 2020 im Liveticker

Facebook

Vollzug wurde bisher aber noch nicht gemeldet, wir warten noch auf den ersten Trade am Deadline-Day.

16.48 Uhr: Chris Haynes fügt noch hinzu, dass auch Allonzo Trier zu Klutch gewechselt ist. Kollege Marcus Morris dürfte die beiden nicht beraten haben.

16.45 Uhr: Ich will eigentlich nicht nur über die Knicks schreiben, aber irgendwie passiert nur dort etwas. Mitchell Robinson hat laut Ian Begley ( SNY.tv ) bei Klutch Sports unterschrieben, womit Rich Paul der neue Berater des Centers wird. Hier könnt ihr sehen, wer noch so bei LeBrons Buddy unter Vertrag steht.

Berater Leon Rose wird wohl GM bei den New York Knicks

16.38 Uhr: Wir müssen aber zurück nach New York. Adrian Wojnarowski und Ramona Shelburne (beide ESPN) berichten, dass Leon Rose, unter anderem Agenten von Größen wie Chris Paul, Joel Embiid oder Devin Booker, der Favorit auf den GM-Posten bei den Knicks ist. Auch Shams berichtet dies, das Ding scheint wohl durch zu sein.

16.35 Uhr: Haynes' Kollege Keith Smith fügt an, dass auch Derrick Rose wohl in Detroit bleiben wird. Bei Markieff Morris stehen die Zeichen dagegen eher auf Abschied.

16.29 Uhr: KAT wird aber zunächst einmal in Minnesota bleiben müssen, gleiches gilt wohl auch für Andre Drummond. Laut Chris Haynes ( Yahoo ) spricht alles dafür, dass die Pistons keinen Trade für ihren Star-Big finden werden.

Karl-Anthony Towns zählt Minnesota Timberwolves an

16.23 Uhr: Und weiter mit KAT: " Ihr seht, dass meine Geduld langsam am Ende ist mit einigen Dingen, die hier passieren. Es gibt keine Entschuldigungen mehr, wir müssen nun endlich was auf die Kette bekommen. " Wenn das mal kein Pulverfass ist ...

16.14 Uhr: Gehen wir zu einem anderen Sorgenkind, den Minnesota Timberwolves . Dort hat Karl-Anthony Towns in Robert Covington nicht nur seinen besten Freund verloren, sondern auch bereits sein 13. Spiel in Folge verloren. Und das gefällt KAT überhaupt nicht. " Ich habe jetzt über einen langen Zeitraum verloren. Das will ich nicht mehr, für mich zählt jeder Ballbesitz. "

16.07 Uhr: Noch keine Deals, dann reden wir eben über die Knicks . Dort ist ja jetzt der Posten des General Managers vakant und Favorit Masai Ujiri hat noch einen Vertrag in Toronto. Klappt es mit Ujiri nicht, soll ein Mann mit Berater-Vergangenheit kommen. Laut Stefan Bondy ( Daily News ) ist deswegen auch Ex-Bulls-Spieler B.J. Armstrong ein Kandidat.

15.59 Uhr: Und hier noch meine Kandidaten für den Westen, ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit.

Courtney Lee (Dallas Mavericks)

Moe Harkless (L.A. Clippers)

Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

Jae Crowder (Memphis Grizzlies)

Solomon Hill (Memphis Grizzlies)

Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder)

Aron Baynes (Phoenix Suns)

Hassan Whiteside (Portland Trail Blazers)

Nemanja Bjelica (Sacramento Kings)

Jakob Pöltl (San Antonio Spurs)

15.49 Uhr: Da Woj und Co. vermutlich noch ein kleines Nickerchen halten, hier mal eine Liste mit zehn Spielern aus dem Osten, die noch getradet werden könnten. Es fehlt zum Beispiel Kevin Love, ganz einfach weil ich nicht an einen Trade glaube.

Marvin Williams (Charlotte Hornets)

Denzel Valentine (Chicago Bulls)

Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers)

Derrick Rose (Detroit Pistons)

Markieff Morris (Detroit Pistons)

Andre Drummond (Detroit Pistons)

James Johnson (Miami Heat)

Marcus Morris (New York Knicks)

Bobby Portis (New York Knicks)

Davis Bertans (Washington Wizards)

15.39 Uhr: Einen Namen können wir wohl schon von unserer Trade-Liste streichen. Bogdan Bogdanovic wird laut Informationen von James Ham ( NBC California ) bei den Sacramento Kings bleiben. Bogi wird im Sommer RFA, es erscheint unwahrscheinlich, dass die Kings ihn bezahlen werden. Zur Erinnerung: Konkurrent Buddy Hield kann nicht getradet werden, da sein neuer Vertrag erst in der kommenden Saison startet.

15.28 Uhr: Abgesehen von Woj sind offenbar noch nicht allzu viele NBA-Insider wach. Zeit für uns, mal einen kleinen Blick auf das Geschehen der vergangenen Nacht zu werfen:

15.10 Uhr: Nicht unbedingt überraschend, aber sicherlich auch eine Erwähnung wert: Die Hawks haben nur zwei Tage nach ihrem Vier-Team-Trade Nene entlassen. Der Center bekam noch nicht mal ein Trikot ...

Miami Heat arbeiten an möglicher Verlängeurng mit Gallinari

14.48 Uhr: Noch ein paar Zahlen von Bobby Marks (ebenfalls ESPN ) hinterher: Die Maximalverlängerung für Gallinari liegt demnach bei 23,7 und 24,9 Millionen Dollar. Marks gibt gleichzeitig zu bedenken, dass sich dem 31-Jährigen trotz einer schwachen Free-Agency-Klasse im Sommer 2020 wohl nur limitierte Optionen bieten werden. Offenbar wollen viele Teams ihren Spielraum für das Giannis-Jahr bewahren.

14.35 Uhr: Woj schiebt jedoch ein Aber hinterher. Miami will offenbar die eigene finanzielle Flexibilität schützen, um im Sommer 2021 den ein oder anderen namhaften Free Agent zu jagen (hust, Giannis, hust ...). Gallinari müsste eventuell einen ähnlichen Vertrag wie Iguodala akzeptieren, der in Miami wohl für zwei Jahre und 30 Millionen Dollar unterschreibt. Das zweite Jahr ist bei Iggy aber eine Teamoption.

14.29 Uhr: Wie Adrian Wojnarwoski von ESPN vermeldet, haben die Vertreter des Italieners über Nacht mit den Heat an einer vorzeitigen Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts von Gallinari (22,6 Mio. Dollar) gearbeitet. Das soll offenbar helfen, um den Trade zu finalisieren.

14.25 Uhr: Der Drei-Team-Trade zwischen den Heat, Grizzlies und Thunder, der sowohl Danilo Gallinari als auch Andre Iguodala nach South Beach verfrachten wird, wird heute wohl allem Anschein nach noch über die Bühne gehen. Und dann winkt dem Noch-Thunder-Forward offenbar genau wie Iggy eine lukrative Vertragsverlängerung.

14.20 Uhr: Willkommen zur letzten Akt des Dramas namens NBA Trade Deadline! Heute Abend um 21 Uhr schließt das Trade-Fenster, bis dahin werden wohl noch einige Teams aktiv werden. Aus gegebenem Anlass legen wir heute schon ein wenig früher los ...

Wann ist die Trade Deadline 2020?

Nur noch bis zum heutigen Donnerstag haben die NBA-Teams Zeit, ihr Team durch Trades zu verbessern oder den Weg in Richtung Rebuild einzuschlagen.