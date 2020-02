NBA All-Star Game 2020, All-Star Draft der Redaktion: Wer springt über seinen Schatten?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag picken Giannis Antetokounmpo und LeBron James ihre Teams für das All-Star Game. Die SPOX-Redaktion hat den All-Star Draft schon vorab durchgespielt.

Die Übertragung vom All-Star Draft kann man in der Nacht auf Freitag ab 1 Uhr bei DAZN verfolgen.

In gut anderthalb Wochen wird in Chicago das 69. All-Star Game ausgetragen. Zuvor müssen allerdings noch die jeweiligen Teams gewählt werden - wie schon in den vergangenen Jahren wählen zwei Kapitäne aus den bereits bestimmten Startern und Reservisten ihre Teams.

Genau wie im vergangenen Jahr dürfen LeBron James und Giannis Antetokounmpo gegeneinander picken, da sie in den jeweiligen Conferences die meisten Stimmen bekommen haben. Beim All-Star Draft, der in der Nacht auf Freitag stattfinden wird, müssen sich LeBron und Giannis allerdings nicht um die Conferences scheren.

Sie wählen abwechselnd erst aus den acht gewählten Startern und dann aus den 14 Reservisten ihre Teams. Da James mehr Stimmen erhalten hat, darf er beginnen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als Dwyane Wade und Dirk Nowitzki für ihr "Lebenswerk" geehrt wurden und außerhalb der restlichen Teams gewählt werden durften, gibt es diesmal keine Extra-Runde.

All-Star Game 2020: Diese Spieler stehen zur Verfügung

Starter Reservisten LeBron James (Kapitän) Damian Lillard Giannis Antetokounmpo (Kapitän) Chris Paul James Harden Russell Westbrook Luka Doncic Khris Middleton Kawhi Leonard Nikola Jokic Anthony Davis Ben Simmons Trae Young Kyle Lowry Kemba Walker Rudy Gobert Pascal Siakam Donovan Mitchell Joel Embiid Domantas Sabonis Jimmy Butler Bam Adebayo Jayson Tatum Brandon Ingram

Bleibt nur noch zu klären: Wen wird LeBron mit dem ersten Pick im All-Star Draft wählen? Die NBA-Redaktion hat den Draft durchgespielt. Per Münzwurf wurde ausbaldowert, wer den ersten Pick und damit die Rolle von LeBron James übernimmt. Diese Ehre fiel dem Kollegen Frerks zu. So wurde virtuell gewählt:

Die Starter - 1. Pick: Kawhi Leonard (Frerks)

Kristen Ledlow hat den echten LeBron zwar unter Druck gesetzt, dass er seinen Teamkollegen wählen muss, diese Probleme habe ich aber nicht. Ich nehme daher den besten verfügbaren Spieler, auch wenn er den Lakers im Sommer einen Korb gegeben hat. Da muss ich über meinen Schatten springen. Und lange läuft Kawhis Vertrag ja auch diesmal nicht.

2. Pick: Anthony Davis (Arndt)

Dann werde ich mal mit dem Recruiting starten. Anthony, du wirst doch im Sommer Free Agent, richtig? Milwaukee ist wunderschön, ich will ohnehin nicht weg. Komm doch mal zu mir, ich weiß dich im Gegensatz zu deinem Mitspieler LeBron zu schätzen.

3. Pick: Joel Embiid (Frerks)

Na gut, dann brauche ich wohl auch etwas Länge. Da unser Coach Frank Vogel heißt, spielen wir auch gern mal etwas Oldschool und gehen in den Post.

4. Pick: James Harden (Arndt)

Jetzt braucht mein Team aber auch ein wenig Shooting, deswegen hole ich mir wie im vergangenen Jahr James Harden ins Boot - und hoffe inständig, dass mein Kumpel mit dem Bart diesmal mehr Bock auf das Spiel hat und weniger die Stripclubs in Chicago unsicher macht. Wie war noch mal die durchschnittliche Yelp-Bewertung dieser Lokalitäten in Chi-Town?

5. Pick: Luka Doncic (Frerks)

Gut, dass Kawhi und er nicht im gleichen Team sind ... aber dann nehme ich mir mal den Typen, der in 10 Jahren, wenn ich vielleicht nicht mehr spiele (wer weiß), so etwas wie mein Nachfolger werden könnte. Im Gegensatz zu Harden gibt "Lukedonschiss" den Ball nämlich auch wieder zurück.

6. Pick: Pascal Siakam (Arndt)

Schade, aber dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mir Siakam zu schnappen. Der stoppt mir LeBron und zusammen sind wir der gefährlichste Brummkreisel aller Zeiten.

7. Pick: Trae Young (Frerks)

"Stoppen" ist ein großes Wort, vor allem im All-Star Game. Deswegen hole ich mir als letzten Starter Trae Young, der wie gemacht ist für dieses Spiel, das Defense ganz groß schreibt.

8. Pick: Kemba Walker (Arndt)

Huh, jetzt überraschst du mich wirklich. Ich nehme Kemba dann natürlich mit Kusshand.

Die Reservisten - 9. Pick: Damian Lillard (Arndt)

Weiter im Text, meine Starter heißen Kemba, Harden, Siakam, ich und Davis. Gefällt mir. In der zweiten Runde ist mein erster Pick ein No-Brainer - Damian Lillard kommt zu mir.

10. Pick: Ben Simmons (Frerks)

Das war wirklich nicht so schwer. Ich stehe derzeit bei Trae, Luka, Kawhi, mir und Embiid - auch nicht so übel. Ich will aber mehr Athletik und schnappe mir dafür meinen Klutch-Kollegen. G'day, mate!

11. Pick: Khris Middleton (Arndt)

Schade, dass KCP nicht zur Wahl stand, oder? Aber ich sollte nicht mit Steinen im Glashaus werfen, schließlich muss ich auch meinen Bro Khris unterstützen.

12. Pick: Chris Paul (Frerks)

Es ist wichtig, seinen Freunden gegenüber treu zu bleiben. Nicht wahr, Chris? Ist Melo eigentlich auch hier?

13. Pick: Jimmy Butler (Arndt)

Das ist alles so romantisch. Ich halte davon aber eigentlich sehr wenig. Deswegen kommt Jimmy zu mir. Und wenn der wieder keinen Bock hat, bekommt er meinen bösen Robben-Blick zu spüren.

14. Pick: Brandon Ingram (Frerks)

Bei mir ist Brandon Ingram an der Reihe. Das passte vergangene Saison zwar nicht so toll, aber es ließ sich ja nicht ahnen, was aus ihm wird.

15. Pick: Nikola Jokic (Arndt)

Natürlich nicht! Was dagegen wirklich niemand ahnen konnte, ist, dass Nikola Jokic ein MVP-Kandidat werden könnte. Erinnert mich ein wenig an mich selbst. Deswegen soll der Joker mal auf eine Gallone Cola zu mir kommen.

16. Pick: Bam Adebayo (Frerks)

Dieses Spiel ist doch viel zu schnell für Big Honey. Wenn schon groß, dann auch beweglich und spektakulär. Um es mit den Worten von Bruce Lee zu sagen ... BAM !

17. Pick: Jayson Tatum (Arndt)

Ach, Nikola muss ja nur rebounden und das Ding nach vorne pfeffern, das passt schon. Als Empfänger werde ich noch Jayson Tatum ins Team holen, Flügelspieler kann man schließlich nie genug haben.

18. Pick: Donovan Mitchell (Frerks)

Guter Punkt. Dann hole ich mir mal noch Donovan Mitchell ins Team, weil ich weitere Kandidaten brauche, die potenziell über Jokic (und andere) stopfen können.

19. Pick: Russell Westbrook (Arndt)

An dieser Stelle kann ich locker kontern. Du weißt, ich will immer gewinnen und weißt du, wer das auch will? Mein verrückter Kumpel Russell Westbrook. Ich tue dir damit auch einen Gefallen, er und Embiid sollten wirklich nicht in einem Team spielen.

20. Pick: Kyle Lowry (Frerks)

Sollten denn Westbrook und Harden in einem Team spielen? Ich nehme dann auch noch einen Gewinner. Allein schon deshalb, weil endlich mal wieder jemand ein Offensivfoul im All-Star Game aufnehmen sollte. Damit sind dann nahezu alle Spieler mit Ring bei mir.

21. Pick: Rudy Gobert (Arndt)

Vor meinem letzten Pick möchte ich noch etwas loswerden. Wir, die Milwaukee Bucks haben vor dem All-Star Game schon fast 336 Spiele in dieser Saison gewonnen. Es fehlt ganz klar der Respekt, dass wir nur zwei All-Stars stellen! Eric Bledsoe muss ein All-Star sein, Brook Lopez ist mein All-Star der Herzen. Wem ich es aber wirklich gönne, auch weil er in einer anderen Conference spielt, ist Rudy, deswegen ist er mein letzter Pick.

22. Pick: Domantas Sabonis (Frerks)

Es zählen nur die Playoffs. Vier All-Stars kriegen nur ganz besondere Teams, wie etwa die Hawks damals in dieser einen Saison, als sie vier All-Stars hatten. Du erinnerst dich vielleicht. Ich habe sie mit Matthew Dellavedova gesweept, ich weiß nicht, welches Jahr, das ist oft passiert. Aber egal: Ich nehme Domantas Sabonis, die Videos von seinem Dad habe ich früher gerne gesehen!

Und das sind die Teams:

Die All-Star Teams der Redaktion im Überblick