BVB-Sportdirektor Zorc weist Winkmann-Kritik an Giovanni Reyna zurück

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Kritik, die Schiedsrichter Guido Winkmann an BVB-Youngster Giovanni Reyna nach dem Pokalspiel gegen Werder Bremen geübt hatte, entschieden zurückgewiesen. Am Ende schlug Zorc jedoch versöhnliche Töne an.