Real Madrid gegen Real Sociedad heute live: Copa del Rey im Livestream und TV

Der Tabellenführer von LaLiga, Real Madrid, trifft am heutigen Donnerstag im Viertelfinale der Copa del Rey auf Real Sociedad. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Real Madrid - Real Sociedad heute live: Termin, Anstoß, Stadion

Das Viertelfinale des spanischen Pokals, in welchem Real Madrid auf Real Sociedad trifft, wird am heutigen Donnerstag (6. Februar) um 19 Uhr angepfiffen.

Der Favorit aus der Hauptstadt genießt dabei Heimrecht im Estadio Santiago Bernabeu, das 81.044 Zuschauer fasst.

Real Madrid vs. Real Sociedad heute live im Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen den Königlichen aus Madrid und La Real aus dem Baskenland wird live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Der Livestream startet pünktlich zum Anpfif und wird begleitet von:

Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

Auch das Spiel des FC Barcelona gibt es ab 21 Uhr live auf DAZN zu sehen.

DAZN ist nicht nur Heimat der Copa del Rey, sondern zeigt Euch neben den Ligaspielen auch die Pokalwettbewerbe aus England, Italien und Frankreich. Ebenfalls zum Programm gehören jede Menge US-Sport sowie Tennis, Kampfsport und weitere Sportarten aus aller Welt.

Real Madrid gegen Real Sociedad heute live im Liveticker

Solltet Ihr noch kein DAZN -Abo abgeschlossen haben, heißt das nicht, dass Ihr gänzlich auf die Begegnung verzichten müsst. Denn hier bei SPOX bekommt Ihr alle Höhepunkte im Liveticker .

Real - Sociedad in der Copa del Rey: Highlights

Ihr habt weder Livestream noch Liveticker verfolgt? Kein Problem. Die Kollegen von DAZN kümmern sich innerhalb kürzester Zeit nach Schlusspfiff um das Zusammenschneiden der wichtigsten Spielszenen und stellen Euch die Highlights zur Verfügung.

Die Höhepunkte aller Bundesliga-Spiele gibt es auf DAZN übrigens bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Real Madrid heute gegen Real Sociedad: Vorschau und Favorit

La Real ist aufgrund der jüngsten Ergebnisse aus den internationalen Plätzen in der Liga herausgerutscht und belegt aktuell nur noch Rang acht. Die Basken um die beiden Ex-Dortmunder Adnan Januzaj und Alexander Isak verloren das Liga-Duell bei den Blancos mit 1:3 und reisen als Außenseiter ins Bernabeu.

Gänzlich anders sind die Vorzeichen bei den Gastgebern: Real ist seit Oktober vergangenen Jahres ungeschlagen und thront inzwischen auch in LaLiga an der Tabellenspitze. In heimischen Gefilden ging diese Saison noch keine einzige Partie verloren. Die Favoritenrolle dürfte damit klar verteilt sein.