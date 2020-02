Korbjäger NBA Podcast: Covington/Capela-Trade, Iggy und die Grizzlies, Zion-Watch

Facebook

SPOX -NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX ) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor. Der Korbjäger Podcast ist ab dieser Saison der offizielle NBA-Podcast von DAZN und SPOX .

In der neuen Folge geht es zunächst ausführlich um den 4-Team-Trade , in dem unter anderem Clint Capela und Robert Covington bei neuen Teams landeten. Außerdem: Die Situation von Iggy in Memphis, Damian Lillards Hot Streak und ein früher Blick auf Zion Williamson sowie Victor Oladipo.

Hier geht es zur Folge bei Apple Podcasts , hier ist der direkte Spotify-Link . Hier geht's direkt zum Hoster Podomatic .

Korbjäger NBA Podcast: Was bedeutet der Covington-Trade für die Teams?

Das Programm (Auswahl):

06:17 Der Trade aus Sicht der Rockets ...

21:51 ... Hawks ...

31:21 ... Nuggets ...

39:48 ... und Wolves

56:09 Andre Iguodala und die Grizzlies

1:09:02 Ein Award für Damian Lillard

1:16:20 Erste Eindrücke von Zion Williamson

