Die NFL-Saison ist vorbei und doch steht in diesem Jahr keine komplett Football-lose Zeit für Fans an. Denn: Mit der XFL startet am 8. Februar 2020 eine neue Football-Liga in ihre erste Saison.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

XFL: Welche Teams nehmen teil?

An der XFL nehmen acht eigens dafür gegründete Teams teil, vier in der Western Conference und vier in der Eastern Conference.

Im Westen: Die Dallas Renegades, die Houston Roughnecks, die Los Angeles Wildcats sowie die Seattle Dragons. Im Osten: Die DC Defenders, die New York Guardians, die St. Louis BattleHawks und die Tampa Bay Vipers.

Alle XFL-Teams im Überblick:

Team Stadion (Kapazität) Head Coach Dallas Renegades Globe Life Park (25.000) Bob Stoops Houston Roughnecks TDECU Stadium (40.000) June Jones Los Angeles Wildcats Dignity Health Sports Park (27.000) Winston Moss Seattle Dragons CenturyLink Field (69.000) Jim Zorn DC Defenders Audi Field (20.000) Pep Hamilton New York Guardians MetLife Stadium (82.500) Kevin Gilbride St. Louis BattleHawks The Dome at America's Center (66.965) Jonathan Hayes Tampa Bay Vipers Raymond James Stadium (65.618) Marc Trestman

XFL: Wann findet der 1. Spieltag statt?

Der erste Spieltag der XFL Saison 2020 beginnt am 8. Februar 2020 und endet am 9. Februar 2020. Die Spieltage in der XFL bestehen für gewöhnlich aus zwei Spielen am Samstag (um 20.00 und 23.00 Uhr deutscher Zeit) sowie zwei Spielen am Sonntag (um 20.00 und 23.00 Uhr deutscher Zeit).

Die Regular Season der XFL besteht aus zehn Spieltagen. Anschließend kommt es zu den Playoffs, die aus zwei Halbfinal-Spielen sowie dem XFL Championship Game bestehen.

© getty

Welche Spieler spielen in der XFL?

Nur wenige wirklich bekannte Spieler wurden im XFL-Draft vor Saisonbeginn ausgewählt. Große Namen wie Johnny Manziel oder Trent Richardson haben es in keinen der Kader geschafft. Einige Ausnahmen sind: