Rund um die NBA - Die Trade Deadline 2020 im Liveticker

18.06 Uhr: Mark Berman ( FOX ) hat Covington übrigens am Flughafen gleich mal mit Fragen überhäuft, hier die "besten" Aussagen. "Es ist eine neue Chance für mich. (...) Ich bin nicht mehr der Spieler, der ich bei meinem ersten Mal in Houston war. Ich habe mich auf und neben dem Feld entwickelt, ich weiß jetzt, was ein heißt, ein Profi zu sein. "

18.00 Uhr: Robert Covington ist übrigens vor wenigen Minuten in Houston gelandet. Hier gibt es Quasi-Live-Bilder. Was für ein Happening!

17.54 Uhr: Ich will gar nicht lügen, es ist noch sehr ruhig an diesem Mittwochnachmittag. Erfreuen wir uns doch ein wenig an den Sozialen Medien. Hier könnt ihr sehen, dass Tacko Fall tatsächlich in ein Go-Kart passt. Finde ich nicht selbstverständlich.

Dennis Schröder wegen möglichen Trades nicht beunruhigt

17.45 Uhr: Aus deutscher Sicht ist natürlich auch die Situation von Dennis Schröder nicht uninteressant. Der gab an, dass er sich überhaupt keine Sorgen wegen eines möglichen Trades macht. " Damit beschäftige ich mich nicht. Wenn Sam Presti uns doch anruft, müssen wir aber damit leben. " Ich persönlich glaube auch nicht an einen Schröder-Trade.

17.36 Uhr: Womöglich gilt das auch für die Oklahoma City Thunder. Vor dem Trade für Clint Capela wurde den Hawks auch Interesse an Steven Adams nachgesagt, doch der Center wird laut Chris Kirschner ( The Athletic ) wohl in OKC bleiben. Nächste Saison könnte sich das vielleicht ändern, dann läuft der Vertrag des Neuseeländers (27,5 Mio.) aus.

17.28 Uhr: Himmelsbach geht ohnehin davon aus, dass es in Boston recht ruhig bleiben wird. Sollten die Celtics noch etwas machen, dürfte es nur ein sehr kleiner Deal sein. Daniel Theis scheint sich also wohl in Sicherheit wiegen dürfen.

17.19 Uhr: Wir bleiben Pistons-lastig, weil wir lange nichts mehr von Andre Drummond gehört haben. Die Gespräche um den Center sind wohl eingeschlafen. Wie Adam Himmelsbach ( Boston Globe ) berichtet, sollen die Pistons die Celtics im vergangenen Monat kontaktiert haben, Celtics-GM Danny Ainge hat aber dankend abgelehnt.

17.10 Uhr: Kurz ein wenig Werbung in eigener Sache. Der Kollege Fraccalvieri hat mal versucht, diesen wilden 12-Spieler-4-Teams-Trade zu analysieren. Sein Kopf brummt jetzt, aber herausgekommen ist das hier. Sollte man lesen, wenn man alle Motive der Rockets, Nuggets, Hawks und Wolves verstehen möchte.

Derrick Rose will bei den Detroit Pistons bleiben

17.00 Uhr: Kuzma selbst lässt das aber kalt, wie er am Rande des Spiel seiner Lakers gegen die San Antonio Spurs angab. " Ich kann es nicht kontrollieren. Wenn ich getradet werden, dann werde ich eben getradet. Ich werde weiter Basketball spielen, das Spiel, welches ich liebe. Dazu werde ich auch weiter bezahlt. "

16.52 Uhr: Ein möglicher Trade-Partner für Rose könnten die Los Angeles Lakers sein, die mit Kyle Kuzma auch noch einen brauchbaren Chip haben. Kuzma kommt übrigens aus Flint, Michigan, nur eine Autostunde von Detroit entfernt. Gestern wurde aber bekannt (Shams!), dass die Knicks wohl Gespräche mit Los Angeles wegen des Forwards geführt haben.

16.44 Uhr: Keinen neuen Stand gibt es auch bei Derrick Rose in Detroit. Der frühere MVP würde laut Shams Charania ( The Athletic ) am liebsten in Michigan bleiben (so komisch das auch klingt). " Er will in Detroit sein. Er fühlt sich hier zuhause und die Menschen hier empfangen ihn mit offenen Armen. " Rose unterschrieb im Sommer nach einem Intermezzo in Minnesota einen Vertrag über zwei Jahre und bekommt dafür insgesamt 15 Millionen Dollar.

16.37 Uhr: Ein kurzer Blick nach New Orleans, wo die Playoff-Hoffnungen nach einer weiteren Pleite gegen Milwaukee ein wenig schwinden. Dennoch ist es laut Adrian Wojnarowski ( ESP N ) wahrscheinlich, dass Jrue Holiday auch am Freitag noch für die Pelicans spielen wird. Der Grund ist, dass es noch kein Angebot gibt, welches die Pelicans vom Hocker gehauen hat.

Schlussverkauf bei den Knicks? Parsons in Atlanta entlassen

16.29 Uhr: Auch Marcus Morris soll wohl noch verschifft werden , obwohl dieser der beste Spieler der Knicks in dieser Saison ist und auch darüber hinaus gerne verlängern würde. " Ich sage es nun schon seit Tag eins, ich will ein Knick sein ", sagte Morris zu Marc Berman von der New York Post . "Ich kann es aber nicht beeinflussen. Ich würde sehr gerne weiter hier bleiben."

16.21 Uhr: Aber zurück in den Big Apple. Grundsätzlich steht bei den Knicks aber so ziemlich alles auf dem Prüfstand. So berichtet Vorkunov weiter, dass lediglich zwei Spieler unantastbar sind. Diese heißen wenig überraschend R.J. Barrett und Mitchell Robinson.

16.14 Uhr: Irgendwie ist das alles sehr bitter für Parsons, der womöglich sowieso nie wieder in der NBA spielen wird, nachdem er im Januar in einen schweren Autounfall verwickelt war. Parsons' Anwalt hat Klage gegen den wohl betrunkenen Unfallfahrer eingereicht, weil die Karriere seines Klienten wohl ernsthaft in Gefahr ist. Hier gibt es noch einmal die alle Infos zum Zustand von Parsons. Wir wünschen alles Gute bei der Genesung. Es gibt Dinge, die einfach wichtiger als Basketball sind.

16.08 Uhr: Geht das als Woj-Bomb durch? Ich glaube nicht. Die Atlanta Hawks haben laut Wojnarowski ( ESPN ) Chandler Parsons entlassen. Das ist notwendig, da die Hawks nach dem 4-Team-Trade einen Roster-Platz schaffen mussten. Parsons' Vertrag wäre zum Ende der Saison ausgelaufen, diese Saison streicht der frühere Mavs-Spieler noch 25,1 Millionen Dollar ein.

16.04 Uhr: Wir starten in New York, wo es nicht zuletzt aufgrund des "Rücktritts" von Team-Präsident Steve Mills mal wieder turbulent zugeht. Mike Vorkunov von The Athletic berichtet zudem, dass man im MSG zu Gesprächen wegen Julius Randle bereit ist. Zur Erinnerung: Die Knicks holten Randle erst im Sommer für drei Jahre und 56,7 Millionen Dollar und bewarben ihn so, als ob er mehr als nur ein Trostpreis für die erfolglose Jagd nach Kevin Durant und Kyrie Irving war.

16.00 Uhr: Andrew Wiggins ist nun doch nicht zu den Golden State Warriors getradet worden, einen wilden 4-Team-Trade haben wir aber dennoch bekommen. Und nun? Mal sehen, was in den kommenden zwei Tagen noch passiert. Ich bin optimistisch, dass wir noch Action kriegen. Auf, auf.

Wann ist die Trade Deadline 2020?

Noch bis zum kommenden Donnerstag haben die NBA-Teams Zeit, ihr Team durch Trades zu verbessern oder den Weg in Richtung Rebuild einzuschlagen.