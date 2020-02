DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Mit Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart treffen am heutigen Abend im DFB-Pokal-Achtelfinale ein Erst- und ein Zweitligist im direkten Duell aufeinander. Wo ihr das Spiel live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

Genau wie bereits am gestrigen Dienstag werden auch heute wieder vier Achtelfinale ausgetragen. Zwei am frühen Abend um 18.30 Uhr sowie zwei am späteren Abend um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal, Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart: Termin, Anstoß, Datum, Schiedsrichter

Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart findet dabei zu der früheren Zeit statt. Die Partie soll am Mittwoch, den 5. Februar, um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, assistieren werden ihr Thomas Stein (Assistent), Marcel Unger (Assistent), Martin Thomsen (4. Offizieller) sowie Tobias Stieler (Video-Assistent).

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Schlechte Nachrichten für alle Nicht- Sky -Kunden: Die Partie zwischen der Werkself und den Schwaben wird nicht im Free-TV zu sehen sein, sondern ausschließlich bei dem Pay-TV-Anbieter. Sky zeigt die Begegnung live, sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel mit Kommentator Martin Groß.

Darüber hinaus besteht zudem die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Sky- Kunden können dabei auf SkyGo zurückgreifen, alle anderen können ein SkyTicket ohne langfristige Bindung buchen.

Die Highlights der Partie könnt ihr im Anschluss an das Spiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim in der ARD sehen.

Bayer Leverkusen - Vfb Stuttgart im LIVETICKER

Eine weitere Möglichkeit besteht obendrein darin, die Begegnung in geschriebener Form zu verfolgen. In unserem Liveticker verpasst ihr keine der wichtigen Szenen des Spiels. Einen Überblick über unsere Liveticker erhaltet ihr hier .

DFB-Pokal heute live: Stuttgart ohne Kempf in Leverkusen

Als Zweitligist geht der VfB Stuttgart ohnehin bereits als Außenseiter in sein Gastspiel in Nordrhein-Westfalen. Zu allem Überfluss müssen die Schwaben aber auch noch auf ihren Kapitän und Abwehrchef verzichten: Marc-Oliver Kempf zog sich gegen den FC St. Pauli einen Kieferbruch zu und wird mehr als einen Monat ausfallen. Seinen Platz in der Dreierkette dürfte Pascal Stenzel einnehmen.

Für den neuen VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo wird das Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen sein bislang größter Prüfstein werden. In den ersten beiden Spielen unter Matarazzo bezwang der VfB den 1. FC Heidenheim mit 3:0 und spielte gegen St. Pauli 1:1.

Die Leverkusener dürfen sich nach ihrer Niederlage gegen die TSG Hoffenheim derweil keinen zweiten Ausrutscher in Folge erlauben. Vorsicht ist jedoch angebracht: Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig schieden am Dienstag bereits zwei Mit-Favoriten aus dem Wettbewerb aus.

DFB-Pokal: Diese Achtelfinal-Spiele stehen noch aus