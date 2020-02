FC Bayern streicht Sommerneuzugang aus Champions-League-Kader für die K.o.-Runde

Facebook

FC Bayern: Arp nicht für Kader der Champions-League-K.o.-Runde nominiert

Der FC Bayern hat Jann-Fiete Arp aus dem Kader für die Champions League gestrichen. Der Sommer-Neuzugang stand nicht auf der Kaderliste, die die UEFA für die K.o.-Runde bestätigte.

Die Münchner nominierten anstelle des Sommer-Neuzugangs vom HSV Alvaro Odriozola, den der FCB im Winter von Real Madrid ausgeliehen hatte. Außerdem sind mit Sapreet Singh und Oliver Batista Meier zwei Akteure aus der U23 des Rekordmeisters gemeldet.

Für die Bayern wird es in der K.o.-Phase der Champions League 25. Februar ernst. Dann muss der FCB im Hinspiel beim FC Chelsea antreten. Das Rückspiel wird am 18. März in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

Arp hatte sich im Laufe der Hinrunde sowohl einen Kahnbeinbruch als auch eine Armverletzung zugezogen und kam bis dato nur zweimal in der 3. Liga bei der Reserve des Rekordmeisters zum Einsatz. "Mein Ziel ist es nach wie vor, mir hier meinen Platz zu erarbeiten", sagte Arp noch zu Beginn des Jahres in einem Interview mit Sport1 .

© getty

FC Bayern: Spielplan und nächsten Gegner

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 5. Februar 20.45 Uhr TSG Hoffenheim (H) DFB-Pokal 9. Februar 18 Uhr RB Leipzig (H) Bundesliga 16. Februar 15.30 Uhr 1. FC Köln (A) Bundesliga 21. Februar 20.30 Uhr SC Paderborn (H) Bundesliga 25. Februar 21 Uhr FC Chelsea (A) Champions League

FCB: Leroy Sane hinterlegt offenbar Wechselwunsch

Leroy Sane möchte offenbar unbedingt zum FC Bayern wechseln. Aus einem Bericht der Sport Bild geht hervor, dass der deutsche Nationalspieler seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen des FC Bayern hinterlegt habe.

Sane lehnt der Sportzeitschrift zufolge eine Vertragsverlängerung bei Manchester City ab. Angeblich bemühte sich Sane sogar um einen Transfer in der Winterpause.

Der Wechsel seiner Bertaer-Agentur zu Lian Sports soll dies jedoch unmöglich gemacht haben. Angeblich können der FC Bayern und die Sane-Berater durch die Kündigungsfrist erst ab Anfang April miteinander über die Details des Deals verhandeln.

Die ausführliche News zu Sane findet Ihr hier.

FC Bayern: Tickets für DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim erhältlich

Für das Heimspiel des FC Bayern im DFB-Pokal-Achtelfinale gibt es nach Angaben des Klubs noch Tickets. Der FCB trifft am Mittwoch ab 20.45 Uhr auf die TSG Hoffenheim (im LIVETICKER ).

Laut dem FC Bayern wurden 71.000 Karten bislang verkauft. Somit stehen circa 4000 Tickets noch zur Verfügung. Diese sind unterschiedlich teuer: Kategorie 1 (70 €), Kategorie 2 (60 €), Kategorie 3 (45 €) und Kategorie 4 (35 €).

