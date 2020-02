DFB-Pokal im Free-TV: FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim gratis im TV & Livestream sehen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Beim letzten Aufeinandertreffen im Oktober vergangenen Jahres setzte es eine überraschende 1:2-Pleite für den Rekordmeister aus München. Nun sinnt der FC Bayern München nach Genugtuung im Cup-Bewerb. Mit einer Serie von drei Siegen seit Rückrundenauftakt stechen die Bayern auch gegen Hoffenheim als ganz klarer Favorit heraus. Die Hoffenheimer verloren den Startschuss ins Frühjahr gegen Frankfurt, triumphierten jedoch in den letzten beiden Partien gegen Leverkusen und Bremen.

TV-Übertragung & Livestream zur Partie FC Bayern vs. Hoffenheim

Das Topspiel zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim gibt es auf ServusTV live im Free-TV. Auf der Homepage des privaten TV-Senders findet sich gleichzeitig auch ein Livestream , den man per Laptop, PC oder Tablet genießen kann.

Zusätzlich zeigt auch der öffentlich-rechtliche TV-Sender ARD die Partie live und in voller Länge. Sky überträgt die Konferenz der Mittwochspiele auf Sky Sport 1 HD , das Einzelspiel kann auf Sky Sport 2 HD mitverfolgt werden. Via SkyGo ist das Duell zwischen den Bayern und Hoffenheim auch Livestream erhältlich.

Bayern München gegen TSG Hoffenheim im Liveticker

Sollte keine Möglichkeit bestehen, den Pokal-Fight direkt anzusehen, dann bietet der sich stets aktualisierende SPOX-Liveticker eine perfekte Alternative, um am Laufenden gehalten zu werden.

© getty

Achtelfinal-Spiele im DFB-Pokal

Am Mittwoch versprechen die Pokal-Partien, unter anderem mit Beteiligung vom FC Bayern München und Bayer Leverkusen, viel Spannung. Gelingt den Münchner nach der letzten Liga-Pleite gegen Hoffenheim nun die Revanche? Die ÖFB-Stars Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic kämpfen hingegen gegen den VFB Stuttgart um den Einzug in die nächste Runde.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Endstand Di., 04. Februar 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 2:5 Di., 04. Februar 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 3:1 Di., 04. Februar 20.45 Uhr Schalke 04 Hertha BSC 3:2 Di., 04. Februar 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund 3:2 Mi., 05. Februar 18.30 Uhr SC Verl Union Berlin Liveticker -:- Mi., 05. Februar 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VFB Stuttgart Liveticker -:- Mi., 05. Februar 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC Liveticker -:- Mi., 05. Februar 20.45 Uhr FC Bayern München 1899 Hoffenheim Liveticker -:-

David Alaba und die Bayern gefragt

Für David Alaba und Co. ist alles andere als ein Cup-Titel eine Enttäuschung. Mit Neuzugang Alvaro Odriozola (vormals Real Madrid), steht ein Spieler vor seinem Debüt im Trikot des Rekordsiegers. Die Hoffenheimer rüsteten in der Winter-Transferphase noch stärker auf. Als nennenswerteste Verpflichtungen gelten Jacob Bruun Larsen, der von Liga-Konkurrent Dortmund kam, wie auch der ehemalige RB-Salzburg-Goalgetter Munas Dabbur.

Vor dem wichtigen Liga-Duell mit RB Leipzig am kommenden Sonntag zeigte sich Alaba zuletzt sehr fokussiert. "Wir sind fehl am Platz, wenn wir sagen, wir gehen nicht in dieses Spiel, um es auch zu gewinnen. Der Fokus liegt jetzt aber erst einmal auf Hoffenheim", so der 27-Jährige.

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten fünf Jahre

In den letzten fünf Spielzeiten holten die Bayern zwei Mal den Titel. Einen Pokal-Triumph weisen jeweils Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg vor.