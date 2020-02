Premier League: Wann kann der FC Liverpool Meister werden?

Facebook

FC Liverpool: Wann kann der FC Liverpool Meister werden?

In der Premier League können in dieser Spielzeit bei aktuellem Punktestand, abgesehen vom FC Liverpool, nur noch sieben Mannschaften (Manchester City, Leicester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Sheffield United, Manchester United, Wolverhampton Wanderers) theoretisch Meister werden, da diese einen maximalen Rückastand von 39 Punkten (maximale Punktausbeute in den verbleibenden 13 Spielen) auf die Reds aufweisen.

Den Reds reichen also (angenommen die anderen Teams holen keine Punkte mehr bzw. bei direktem Aufeinandertreffen punktet das schlechter platzierte Team) drei Siege, um bereits zehn Spieltage vor Schluss, also am 28. Spieltag englischer Meister zu werden. Der 28. Spieltag findet am 01. März 2020 statt.

FC Liverpool: So werden die Reds Meister

Der FC Liverpool krönt sich zum Premier-League-Meister 2019/20, wenn ...

man in den verbleibenden 13 Spielen mindestens sechs Spiele gewinnt.

Das heißt, dass Liverpool...

maximal 21 Punkte weniger holen darf als Manchester City +

maximal 23 Punkte weniger holen darf als Leicester City +

maximal 31 Punkte weniger holen darf als der FC Chelsea +

maximal 35 Punkte weniger holen darf als Tottenham Hotspur +

maximal 36 Punkte weniger holen darf als Sheffield United +

maximal 37 Punkte weniger holen darf als Manchester United und die Wolverhampton Wanderers.

* Hat Liverpool das jeweilig bessere Torverhältnis dürfen eben genannte Teams auch einen Punkt mehr holen.

FC Liverpool: Die nächsten Premier-League-Spiele

Datum Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 15.02.2020 Premier League Norwich City A 24.02.2020 Premier League West Ham United H 29.02.2020 Premier League FC Watford A 07.03.2020 Premier League AFC Bournemouth H 16.03.2020 Premier League FC Everton A

Premier League: Die Tabelle nach 25 von 38 Spieltagen