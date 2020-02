NBA: LeBron James erledigt die San Antonio Spurs mit irrer Dreier-Show - Giannis schlägt Zion

LeBron James hat die San Antonio Spurs mit fünf Dreiern in nur drei Minuten erledigt, James Harden legte erneut 40 Punkte auf.

Die Bucks haben ihre Dominanz auch in New Orleans fortgesetzt, weil sie Zion Williamson überwiegend gut im Griff haben. James Harden kratzt erneut ganz knapp am 40-Punkte-Triple-Double vorbei.

New Orleans Pelicans (20-31) - Milwaukee Bucks (43-7) 108:120 ( BOXSCORE )

Das erste Duell zwischen MVP Giannis Antetokounmpo und Rookie-Sensation Zion Williamson fiel letztendlich deutlich aus: Giannis schenkte den Pelicans 34 Punkte und 17 Rebounds ein und toppte dabei zum dritten Mal in Serie die 30-15-Marken; Williamson hatte zwar vor allem im letzten Viertel einige gute Szenen und kam auf 20 Punkte, konnte die zweite Pels-Niederlage in Serie jedoch nicht abwenden.

Vor allem dank Brandon Ingram (32) erwischten die Pelicans dabei den etwas besseren Start, danach übernahm jedoch zunehmend das Gäste-Team die Kontrolle und dominierte vor allem den dritten Durchgang (42:24), nach dem sie mit 15 Punkten vorn lagen. Die Bucks verteidigten Williamson dabei sehr physisch und versuchten, diesen vom Korb fernzuhalten, was funktionierte: Nach seinen bisher sehr effizienten Auftritten traf er diesmal nur 5/18 aus dem Feld.

Im letzten Viertel sorgte er dann jedoch mit dafür, dass die Bucks nochmal ins Schwitzen kamen; per Off-Balance-Floater verkürzte er Anfang des Viertels auf 7 Punkte Rückstand, später schaffte er selbiges nochmal mit Freiwürfen - näher kamen die Pelicans dem Ausgleich aber nicht.

Dafür zeichnete am Ende neben Giannis auch Wesley Matthews verantwortlich, der auf Zions Freiwürfe mit seinem fünften Dreier des Abends antwortete (insgesamt 17 Punkte). Bei den Bucks scorten außerdem Khris Middleton (20), Eric Bledsoe (16) und Brook Lopez (12) zweistellig. Bei NOLA kam Lonzo Ball noch mit 11 Punkten und 14 Rebounds auf ein Double-Double.

Houston Rockets (32-18) - Charlotte Hornets (16-35) 125:110 ( BOXSCORE )

Bei den Rockets brodelt zwar mal wieder die Gerüchteküche vor der anstehenden Trade Deadline und kurz nach Spielende wurde tatsächlich ein Vier-Team-Trade eingefädelt , das Team zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt: Gegen Charlotte wurde bereits der dritte Sieg in Folge eingefahren. Mal wieder vor allem dank James Harden, der mit 40 Punkten (11/26 FG), 12 Assists und 9 Rebounds nur sehr knapp am Triple-Double vorbeischrammte.

Es dürfte ihn nicht groß ärgern. Zwar kamen die Hornets, die nun bereits zwölf der letzten 13 Spiele verloren haben, besser aus den Startlöchern und führten nach dem ersten Viertel mit 34:22, danach kamen die Rockets, die ohne ihre Starter Clint Capela (nun bei den Hawks) und Russell Westbrook antraten, aber besser in die Partie. Trotzdem lag Charlotte Anfang des vierten Viertels noch einmal vorne, bevor Houston mit einem 15:2-Run für die Vorentscheidung sorgte.

Terry Rozier und Miles Bridges kamen für die Gäste jeweils auf 20 Punkte; Bridges war es auch, der zweieinhalb Minuten vor dem Ende noch einmal auf 8 Punkte Rückstand verkürzte. Wieder war es jedoch der überragende Harden, der die nächsten 7 Punkte im Alleingang erzielte und den Sieg damit nach Hause brachte.

Die Rockets spielten mal wieder mit einer knappen Rotation, sechs der acht eingesetzten Spieler punkteten dabei aber zweistellig, neben Harden war Danuel House mit 22 Punkten am auffälligsten. Isaiah Hartenstein wurde nur für drei Minuten eingesetzt und kam dabei auf 2 Punkte.

Die Damian Lillard-Festspiele kamen in Denver zu ihrem Ende, LeBron James verzückte das Staples Center.

Denver Nuggets (35-16) - Portland Trail Blazers (23-28) 127:99 ( BOXSCORE )

Zuletzt war kein NBA-Spieler besser unterwegs als Damian Lillard , dessen private Festspiele kamen in Denver jedoch vorerst zu ihrem Ende: Gegen die starke Nuggets-Defense haderte Lillard mit seinem Wurf (8/23 FG) und kam "nur" auf 21 Punkte und 9 Assists, womit er die Blazers zwar in beiden Kategorien anführte, mit seinem Team jedoch keine Chance hatte.

Dafür präsentierten sich die Nuggets zu tief, zu ausgeglichen: Schon nach dem ersten Viertel führten sie mit +9, das zweite dominierten sie mit 27:10 jedoch komplett: Die Nuggets-Defense zeigte eins ihrer besten Spiele in dieser Saison, Portland kam überhaupt nicht zur Entfaltung und neben Lillard sowie C.J. McCollum (20) konnte sich kaum jemand auszeichnen. Gary Trent (11) und Anfernee Simons (10) lieferten immerhin noch etwas Scoring von der Bank.

Bei den Nuggets wiederum lief auch die Offense wie am Schnürchen und wurde vom bärenstarken Nikola Jokic (29, 11/17 FG, 13 Rebounds, 9 Assists) angeführt. Jamal Murray kam auf gute 20 Punkte, Jerami Grant (17) und Will Barton (16) waren ebenfalls gut aufgelegt.

In seinem letzten Spiel für die Nuggets punktete auch Malik Beasley noch einmal zweistellig (14), wenn auch nicht effizient (5/15 FG). Der Swingman wurde kurz nach dem Ende des Spiels in einen 4-Team-Trade involviert , in dem Denver auch Juancho Hernangomez und Jarred Vanderbilt abgab.

Los Angeles Lakers (38-11) - San Antonio Spurs (22-28) 129:102 ( BOXSCORE )