DFB-Pokal-Achtelfinale: Werder Bremen vs. BVB heute im Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pokal - Werder Bremen vs. BVB heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Niklas Moisander und Marco Reus stehen zur Platzwahl bereit.

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agierte Guido Winkmann. Der erfahrene Bundesliga-Referee leitet sein 30. DFB-Pokalspiel. Unterstützung bieten dabei die Assistenten Christian Bandurski und Arno Bloa an.

Vor Beginn: In der Bundesliga trennten sich beide Mannschaften am 6. Spieltag der laufenden Saison in Dortmund mit 2:2. Mit exakt diesem Ergebnis endete im Mai letzten Jahres auch die letzte Begegnung im Weserstadion.

Vor Beginn: Achtelfinale im DFB-Pokal - das hat Tradition zwischen diesen beiden Klubs. Zum fünften Mal in Folge begegnet man sich in der Runde der letzten 16 - zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr, als Werder in Dortmund nach Elfmeterschießen gewann. Doch auch im Halbfinale (1963) und im Endspiel (1989) stand man sich bereits gegenüber - in beiden Fällen mit dem besseren Ende für den BVB, der in der Summe mit 4:3 Siegen knapp die Oberhand besitzt.

Vor Beginn: Werder trug das Auswärtsspiel zum Auftakt gegen den Oberligisten Altlas Delmenhorst auf Wunsch des unterklassigen Vereins im heimischen Weserstadion aus und gewann mit 6:1. In der 2. Runde hatten die Hanseaten dann auch offiziell Heimrecht und setzten sich gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 4:1 durch.

Vor Beginn: Der Weg in dieses DFB-Pokal-Achtelfinale führte den BVB über den Drittligisten KFC Uerdingen (2:0) und den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach, der Ende Oktober daheim mit 2:1 bezwungen wurde.

Vor Beginn: Dortmund hat seit Jahresbeginn in jedem Pflichtspiel fünf Tore erzielt - selbst auswärts in Augsburg. Die letzte Niederlage setzte es vor Weihnachten bei der TSG 1899 Hoffenheim. Diese darf aus Ausrutscher gewertet werden, denn in den Partien davor zeigte sich die Borussia ebenfalls sehr torhungrig.

Vor Beginn: In den letzten drei Heimpartien blieb Werder ohne eigene Treffer. Aktuell sind das im Weserstadion vier Pleiten in Folge. Insgesamt wurden von den letzten sieben Pflichtspielen sechs verloren und lediglich eine - zum Rückrundenauftakt in Düsseldorf - gewonnen.

Vor Beginn: Hinsichtlich der Einschätzung der Leistungsfähigkeit beider Mannschaften riskieren wir einen Blick auf die aktuelle Bundesligatabelle und sehen, dass der Sechzehnte den Dritten zu Gast hat. Ein Abstiegskandidat hat einen Meisterschaftsanwärter zu Gast. Die zweitschwächste Abwehr empfängt den zweitbesten Angriff. In Bremen haben die Fans bei Heimspielen der Grün-Weißen wenig Grund zur Freude. Fünf Punkte in der Liga sind die überaus spärliche Ausbeute.

Vor Beginn: Vier Umstellungen sind es beim beim BVB. Zwischen den Pfosten macht Roman Bürki für Pokalkeeper Marwin Hitz Platz, mit dem die Dortmunder noch kein Pflichtspiel verloren haben. Darüber hinaus werden Lukasz Piszczek (Bank), Raphael Guerreiro (Oberschenkelprobleme) und Erling Haaland (Bank) durch Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz und Thorgan Hazard ersetzt. Emre Can, die Leihgabe von Juventus, sitzt zunächst auf der Bank.

Vor Beginn: Auf Seiten der Hausherren nimmt Florian Kohfeldt im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel drei Veränderungen vor. Für die beiden Ex-Dortmunder Ömer Toprak, Nuri Sahin (beide Bank) sowie den A-Junioren Nick Woltermade (nicht im Kader) rücken Milos Veljkovic, Marco Friedl und Yuya Osako in die Bremer Anfangsformation.

Vor Beginn: Dem stellt sich Borussia Dortmund in folgender Besetzung entgegen: Hitz - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Brandt, Witsel, Schulz, Reus - Hazard, Sancho.

Vor Beginn: Mit Beginn unserer Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der SV Werder Bremen geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Bittencourt, M. Eggestein, Klaassen, Friedl, Osako, Rashica - Selke.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund.

© getty

Werder Bremen - Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Werder Bremen : Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Bittencourt, Klaassen, M. Eggestein, Friedl - Rashica - Osako, Selke

Bank: Kapino, Pizarro, Sahin, Sargent, Bartels, Toprak, J. Eggestein, Groß, Goller

Borussia Dortmund : Hitz - Zagadou, Hummels, Akanji - Hakimi, Witsel, Brandt, Schulz - Sancho, Reus, Hazard

Bank: Bürki - Dahoud, Götze, Haaland, Balerdi, Piszczek, Can, Schmelzer, Reyna

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele des DFB-Pokals könnt Ihr live auf Sky sehen. Beim Pay-TV-Sender habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, Euch die Konferenz mit allen Spielen des Abends anzusehen. Via SkyGo bietet Sky zusätzlich die Übertragung im Livestream an.

Außerdem haben die öffentlich-rechtlichen Sender pro Spieltag ein Spiel im Angebot. Die Partie Werder gegen Dortmund läuft somit auch in der ARD. Ab 20.15 Uhr geht das Erste live auf Sendung. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die ARD einen kostenlosen Livestream an.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Die letzten Duelle