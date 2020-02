DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im LIVETICKER

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zu einem Bundesliga-Duell, das noch gar nicht so lange her ist. Am 19. Spieltag schlug Eintracht Frankfurt den damaligen Spitzenreiter RB Leipzig überraschend mit 2:1. Folgt im Pokal nun die Revanche der Sachsen? Hier könnt Ihr die Partie im LIVETICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: 1. Halbzeit

31. Minute: RB-Stürmer Poulsen kommt nach einer Flanke von rechts am Elfmeterpunkt an den Ball, kann ihn aber nicht richtig kontrollieren. Sonst wäre es wohl eine gute Chance geworden.

28. Minute: Leipzig verlagert das Spiel jetzt in die gegnerische Hälfte und sucht die Lücke, tut sich aber schwer. Die Eintracht steht sehr kompakt und lässt den Gegner kaum bis an den Sechzehner kommen.

26. Minute: Mal wieder ein Abschluss für die Gäste: Nach einer Flanke durch Halstenberg von rechts kommt Schick rechts im Sechzehner zum Kopfball, der fliegt aber weit am Gehäuse vorbei ins Aus.

23. Minute: Das Spiel läuft jetzt eher nach dem Geschmack der Eintracht. Leipzig sucht zwar nach dem Gegentreffer weiter den Weg nach vorne, bleibt im Moment aber ungefährlich. Frankfurt konzentriert sich auf die Verteidigung und lauert auf Konter.

20. Minute: Frankfurt schaltet erneut nach einem Ballgewinn schnell um. Kostic dribbelt im Zentrum nach vorne und legt ab auf den links mitgelaufenen Gacinovic. Der dringt in den Sechzehner, will zwischen zwei Verteidigern durchdribbeln und geht ohne Berührung zu Boden. Für die Schwalbe zeigt ihm Schiedsrichter Brych die Gelbe Karte.

DFB-Pokal: Andre Silva lässt Eintracht Frankfurt jubeln

17. Minute: Tooooor! EINTRACHT FRANKFURT - RB Leipzig 1:0. Frankfurt führt! Stürmer Andre Silva übernimmt die Verantwortung, verlädt den Keeper und schiebt den Ball flach ins rechte Eck.

16. Minute: Es gibt den Elfmeter! Brych geht zur Seitenlinie, sieht sich die Szene nochmal an, und entscheidet dann auf Strafstoß. Für Marcel Halstenberg gibt es die Gelbe Karte.

14. Minute: Gibt es Elfmeter für die Eintracht? Kostic marschiert auf links nach vorne und flankt dann in die Mitte. Silva verpasst knapp, hinter ihm geht Halstenberg zum springenden Ball und verlängert ihn aus dem Sechzehner. Die Frankfurter protestieren auf Handspiel. Schiedsrichter Felix Brych hält Rücksprache mit den Kollegen per Funk. Das Spiel ist unterbrochen.

11. Minute: Noch eine Großchance hinterher! Leipzig scheitert erneut knapp. Hasebe vertändelt den Ball vor dem eigenen Sechzehner an Schick. Der dribbelt bis vor den Kasten und zieht halblinks aus acht Metern ab, scheitert aber am gut reagierenden Trapp.

10. Minute: Erste gute Chance! Nach einer guten Kombination der Gäste hat Haidara vor dem Sechzehner Platz. Er legt sich den Ball auf den rechten Fuß und schlenzt ihn flach aufs rechte Eck, zielt aber knapp neben den rechten Pfosten.

8. Minute: RB-Keeper Mvogo nimmt einen Rückpass an der Grundlinie unsauber an, lässt ihn über die Linie rollen und sorgt für den ersten Eckball der Eintracht. Der wird kurz ausgeführt und bringt den ersten Abschluss. Kostics Flanke landet bei Silva, der köpft aber unter Bedrängnis hoch und weit am Tor vorbei.

5. Minute: Leipzig bleibt weiter offensiv. Haidara kommt vor dem Sechzehner an einen Abpraller und könnte abschließen. Er will stattdessen in den Lauf von Poulsen durchstecken, der hat damit aber nicht gerechnet. Der Ball rollt deshalb auf den Keeper zu, der ihn nur aufnehmen muss.

3. Minute: Der erste Abschluss gehört den Gästen: Poulsen wird zentral am Sechzehner gesucht und legt direkt ab auf Schick. Der kommt links im Sechzehner an den Ball und zieht sofort ab, setzt den Schuss aber deutlich links am Tor vorbei.

2. Minute: Das ging schnell: Amadou Haidara stoppt einen schnellen Gegenangriff der Frankfurter mit einem Foul im Mittelfeld. Dafür gibt es die erste Verwarnung der Partie.

1. Minute: Der erste Leipziger Vorstoß bringt gleich die erste Ecke. Nkunku führt aus, bringt den Ball aber etwas zu kurz. Die Abwehr kann seine Hereingabe klären.

Los geht's: Der Ball rollt in der Commerzbank-Arena.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Gästen stehen bis auf die Langzeitverletzten Willi Orban und Ibrahima Konate alle Spieler zur Verfügung. Wintertransfer Angelino kommt zu seinem Pflichtspieldebüt für RB Leipzig. Der Linksverteidiger bestritt in der Hinrunde noch 12 Pflichtspiele für Manchester City. Dani Olmo, ein weiterer Neuzugang, der gegen Gladbach sein Debüt gefeiert hatte, sitzt zunächst auf der Bank.

Vor Beginn: Neben Ilsanker muss die Eintracht auch auf Stürmer Bas Dost verzichten, der weiterhin mit einer Magen-Darm-Erkrankung ausfällt. Der zuletzt nicht berücksichtigte Makoto Hasebe kommt dagegen zu seinen ersten Pflichtspielminuten für die SGE im neuen Jahr. Er läuft auf seiner angestammten Position im Zentrum der Dreierkette auf.

Vor Beginn: Stefan Ilsanker, der kürzlich von Leipzig nach Frankfurt gewechselt ist, steht seinem neuen Team heute nicht zur Verfügung. Sein Einsatz wird durch eine Klausel verhindert, die bei seinem Wechsel ein Teil der Abmachung war.

Vor Beginn: Bei den Gästen ist die erneute Finalteilnahme das erklärte Ziel. "Die Jungs und der ganze Klub hatten in der vergangenen Saison ein tolles Erlebnis in Berlin", so Trainer Julian Nagelsmann. "Wir würden da gerne wieder hin. Der Pokal hat schon einen hohen Stellenwert."

Vor Beginn: Eintracht-Coach Adi Hütter erwartet nach dem schwachen Auftritt in Düsseldorf eine Leistungssteigerung: "Da haben wir ein schlechtes Spiel gemacht, da gibt es nichts um den heißen Brei zu reden. Wir müssen besser Fußball spielen."

Vor Beginn: Nach dem Höhenflug der letzten Jahre ist die Eintracht in dieser Spielzeit auf dem Boden der Tatsachen angekommen. In der Liga reicht es derzeit nur für Platz 10. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen gelang aber insgesamt ein guter Start ins neue Jahr.

Vor Beginn: Beide Teams holten am Wochenende in der Bundesliga je einen Punkt. Leipzig verlor zwar die Tabellenführung, holte beim 2:2 im Spitzenspiel gegen Gladbach aber immerhin einen 0:2-Rückstand auf. Die Eintracht musste sich nach schwacher Leistung mit einem 1:1 gegen Düsseldorf begnügen.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Aufstellungen

So schicken Adi Hütter und Julian Nagelsmann ihre Teams auf den Platz.

Eintracht Frankfurt : Trapp - Toure, Abraham, Ndicka, Hinteregger, Kostic - Hasebe - Rode, Sow - Gacinovic - Andre Silva

: Trapp - Toure, Abraham, Ndicka, Hinteregger, Kostic - Hasebe - Rode, Sow - Gacinovic - Andre Silva RB Leipzig : Mvogo - Angelino, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Haidara, Nkunku, Sabitzer - Schick, Poulsen

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Insgesamt stehen heute vier Achtelfinals auf dem Zettel, zeitgleich empfängt der 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf. Am Abend stehen sich dann noch Schalke - Hertha und Bremen - BVB gegenüber.

Vor Beginn: Anstoß ist heute Abend um 18.30 Uhr, als Schiedsrichter fungiert der erfahrene Dr. Felix Brych aus München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Achtelfinal-Partie des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die heutigen Spiele

Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf Sky 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig Sport 1 / Sky 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC Sky 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund ARD / Sky

DFB-Pokal: Die kuriose Situation um Stefan Ilsanker

Vor kurzem stand Stefan Ilsanker noch im Kader von RB Leipzig im Bundesligaspiel gegen die Eintracht, wenige Tage später folgte der Wechsel nach Frankfurt. Am Wochenende debütierte der Österreicher bereits für seinen neuen Klub beim Remis in Düsseldorf (1:1), gegen seine alte Liebe wird er aber heute nicht im Einsatz sein. Der Grund dafür ist eine Klausel in seinem Vertrag, die es ihm untersagt, heute im DFB-Pokal aufzulaufen.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

Beide Teams waren in den letzten Jahren in den Finalspielen des DFB-Pokals vertreten, die Eintracht konnte 2018 sogar den Titel gewinnen - damals noch unter Trainer Niko Kovac.