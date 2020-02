Werder - BVB 2:0 - DFB-Pokal JETZT LIVE im Free-TV & Livestream sehen

Am Dienstagabend steht ein hitziger Pokalfight am Programm! Borussia Dortmund gastiert bei Werder Bremen (ab 18.30 Uhr im SPOX-LIVETICKER) und Erling Haaland will auch im Pokal Torrekorde aufstellen. Wo ihr das Achtelfinal-Duell live im Free-TV und Livestream seht, erklärt euch SPOX.