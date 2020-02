3. Liga: Würzburg gewinnt Kellerduell in Großaspach deutlich

Die Würzburger Kickers haben im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und die Krise bei der SG Sonnenhof-Großaspach weiter verschärft. Am Montagabend setzten sich die Kickers 6:0 (2:0) durch und sprangen in der Tabelle vom 15. auf den 11. Platz. Für Großaspach war es die höchste Niederlage in der Geschichte in der 3. Liga, das Team bleibt Vorletzter.