FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im DFB-Pokal live sehen

Free-TV oder Pay-TV? Wer kommentiert? Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim: Austragungsort und -zeit

Austragungsort der Partie ist die Allianz Arena in München. In die 2005 eröffnete Arena passen seit der bisher letzten Erweiterung (2015) rund 75.000 Zuschauer.

Der Anpfiff erfolgt am Mittwoch, 5. Februar, um 20.45 Uhr. Zeitgleich empfängt der 1. FC Saarbrücken den Karlsruher SC.

Als Schiedsrichter ist Sascha Stegemann im Einsatz, unterstützt von seinen Assistenten Thorsten Schiffner, Sascha Thielert, Timo Gerach und Christian Dingert (VAR).

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im DFB-Pokal live im TV sehen

Die guten Nachrichten zuerst: Die Partie wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD berichtet live vom Geschehen aus der Allianz Arena. Pünktlich um 20.15 Uhr geht es nach der Tagesschau mit der Übertragung los. Im Anschluss gibt es Zusammenfassungen der restlichen Spiele des Tages zu sehen.

Folgendes Team schickt die ARD ins Rennen:

Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentator : Florian Naß

: Florian Naß Experte : Thomas Broich

Auch Sky sendet Livebilder vom Spiel. Beim Pay-TV-Sender habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz, da Sky die Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals hat.

Bei der Einzelübertragung geht es um 20.30 Uhr los, Wolff Fuss begleitet Euch durch die 90 Minuten. Die Konferenz startet bereits um 18 Uhr mit den frühen Spielen, als Kommentator beim Spiel des FCB gegen die TSG ist Hansi Küpper am Start.

DFB-Pokal, Bayern München - TSG Hoffenheim: Livestream

Ihr seid unterwegs und wollt trotzdem nichts verpassen? Beide Sender bieten Euch Livestreams an:

Zudem könnt Ihr als Sky-Abonnent via SkyGo (per App abrufbar) auf Livebilder der Partie zugreifen.

DFB-Pokal im Liveticker: Bayern München - TSG Hoffenheim

Auch wir berichten live von den 90 Minuten in München - im Liveticker. Bitte hier entlang.

Thiago: Er ist wieder da - aber wie lange?

Unter Niko Kovac und anfänglich auch unter dessen Nachfolger Hansi Flick geriet Thiago immer mehr aufs Abstellgleis. Seit dem Start der Rückrunde allerdings überzeugt der Spanier wieder, so auch gegen Mainz.

"Wenn man sich die letzten Spiele von ihm anschaut, dann zeigt das einfach, was für ein Spieler er ist, speziell am Ball. Dass er jetzt auch noch torgefährlich ist, zeigt seine Qualität", spielte Abwehrspieler David Alaba nach der Partie auf das dritte Tor Thiagos in den vergangenen drei Partien an - in der Hinrunde hatte er kein einziges Mal genetzt.

Doch ob er auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Rekordmeisters trägt? Aktuell ungewiss. Thiagos Vertrag läuft 2021 aus, das Geld aus einem Verkauf im kommenden Sommer könnte etwa in eine Verpflichtung von Kai Havertz reinvestiert werden. "Das werden wir intern klären", sagte Hasan Salihamidzic nach dem Mainz-Spiel zu möglichen Vertragsgesprächen.

Sollte Thiago die restliche Rückrunde so stark agieren wie bisher, dürfte ein Verkauf nicht zur Debatte stehen.

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick

Titelverteidiger ist der FC Bayern München.

Dienstag, 04.02.2020:

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 05.02.2020: