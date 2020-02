Bundesliga: SC Paderborn - VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Mit der Begegnung wird der 20. Spieltag abgeschlossen. Ein Spiel am Montagabend findet an diesem BL-Wochenende nicht statt.

Paderborn gegen Wolfsburg - wann und wo findet das Bundesliga-Spiel statt?

Schiedsrichter Pattrick Ittrich aus Hamburg wird die Partie heute um 18 Uhr anpfeifen. An den Seitenlinien stehen Norbert Grudzinski und Sascha Thielert, als Vierter Offizieller fungiert Martin Petersen. Im Kölner Videokeller sitzt Daniel Siebert als VAR.

Austragungsort ist die Benteler-Arena in Paderborn, welche 2008 eröffnet wurde und 15.000 Zuschauern Platz bietet.

SC Paderborn - VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Die Partie wird exklusiv von Sky übertragen. Dabei gibt es die Möglichkeit, ab 17.30 Uhr im Pay-TV mit dabei zu sein oder aber via Sky Go im Livestream. Als Kommentator begleitet Oliver Seidler die 90 Minuten.

Wem eine Zusammenfassung der wichtigsten Szenen reicht, der kann darüber hinaus auf DAZN zurückgreifen. Beim "Netflix des Sports" gibt es den Highlight-Clip nämlich schon 40 Minuten nach Abpfiff. Diese Zeitmarke gilt übrigens für alle Bundesliga-Partien.

Paderborn - Wolfsburg heute im Liveticker

Kein Sky, kein DAZN - trotzdem kein Problem. Denn mit dem SPOX -Liveticker bleibt Ihr auch ohne Bewegtbild auf Stand und erfahrt von jeder wichtigen Szene auf dem Platz.

Hier geht es zum ausführlichen Liveticker!

VfL Wolfsburg in der Krise: Oliver Glasner unter Druck

Die ersten 22 Spiele (Pflicht- und Testspiele) hatten die Wölfe unter Trainer Oliver Glasner zu Saisonbeginn nicht verloren. Viele VfL-Fans fühlten sich da wohl an alte, erfolgreiche Zeiten erinnnert - und wurden im weiteren Verlauf umso mehr enttäuscht.

Denn mittlerweile ist von der guten Stimmung in Wolfsburg nicht mehr viel übrig geblieben. Aus den vergangenen vier Spielen nahm das Team nur einen Punkt mit und damit so wenig wie kein anderer Verein in der Bundesliga. Zwar befindet sich der VfL noch im Mittelfeld der Liga, langsam nimmt der Druck auf Glasner aber zu.

Umso wichtiger wäre da ein Erfolgserlebnis gegen Paderborn. Der Aufsteiger geht als Kellerkind in die Partie und somit als Außenseiter. Allerdings gelangen in den vergangenen drei Spielen zwei Siege, der Traum vom Klassenerhalt lebt bei den Ostwestfalen also durchaus.

SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg: Bilanz der Teams

Vier Mal haben die beiden Teams bisher gegeneinander gespielt. Noch nie konnte der SCP dabei gewinnen.

Datum Heim Gast Ergebnis August 2019 Wolfsburg Paderborn 1:1 Mai 2015 Paderborn Wolfsburg 1:3 Dezember 2014 Wolfsburg Paderborn 1:1 August 2005* Paderborn Wolfsburg 0:2

*im DFB-Pokal, restliche Partien in der Bundesliga