2. Liga heute live: Sonntagsspiele des 20. Spieltags im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga finden am heutigen Sonntag drei Partien statt. SPOX zeigt Euch, wer gegen wen spielt und wo Ihr die Partien im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

© getty

Den 20. Spieltag beschließen am Montagabend der VfL Bochum und der Hamburger SV.

2. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im Überblick

Alle drei Spiele finden heute um 13.30 Uhr statt. Der SV Darmstadt 98 empfängt dabei den VfL Osnabrück, während der 1. FC Nürnberg gegen den SV Sandhausen spielt und Dynamo Dresden beim 1. FC Heidenheim zu Gast ist.

Datum Anpfiff Heim Gast 2. Februar 13.30 Uhr Darmstadt Osnabrück 2. Februar 13.30 Uhr Nürnberg Sandhausen 2. Februar 13.30 Uhr Heidenheim Dresden

© getty

2. Liga: Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Spiele im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen hat sich Sky die Rechte an allen Partien in dieser Saison exklusiv gesichert und ist damit auch heute für die 2. Liga verantwortlich. Dabei könnt Ihr zwischen den Einzelspielen oder aber einer Konferenz mit allen drei Begegnungen wählen.

Alternativ zur klassischen Übertragung im Pay-TV bietet Sky seinen Kunden auch eine Übertragung im Livestream an. Diese ist für Kunden via Sky Go erhältlich oder aber über das monatlich kündbare SkyTicket, welches auch ohne Abo verfügbar, aber dennoch kostenpflichtig ist.

Eine Alternative zu Sky bietet DAZN . Der Streamingdienst hat in der 2. Liga zwar keine Live-Rechte, stellt aber Highlight-Clips der einzelnen Spiele schon 40 Minuten nach Abpfiff auf seine Plattform. Natürlich hat DAZN auch jede Menge Live-Sport im Angebot, so zum Beispiel aus der Bundesliga, Champions und Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1. Außerdem gibt es für US-Sport-, Darts, Motorsport und Tennis-Fans ein sattes Programm.

Der erste Monat auf DAZN ist kostenlos. Hier könnt Ihr euch anmelden.

© getty

2. Bundesliga heute live: Die Sonntagsspiele im Liveticker

Eine gute Möglichkeit, bei dem Spielen up to date zu bleiben, sind außerdem die Liveticker von SPOX . Ihr wollt also keine wichtige Szene auf den Fußballplätzen der 2. Liga verpassen? Dann guckt hier in der Tagesübersicht und sucht Euch Euren Lieblingsticker aus.

2. Liga: Tabelle am 20. Spieltag

Heute sind die beiden Mannschaften mit den wenigsten Punkten in der bisherigen Saison im Einsatz: Nürnberg und Dresden. Während der Club gegen Mittelfeldteam Sandhausen ran muss, hat Dynamo mit dem Aufstiegsaspiranten Heidenheim einen echten Brocken vor der Brust.