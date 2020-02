PSG mit mühelosem Heimsieg gegen Montpellier

Facebook

© getty

Die Pariser, bei denen die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer auf der Bank saßen, gingen früh durch Pablo Sarabia (8.) in Führung.

Nach einer Roten Karte gegen Montpelliers Torwart Dimitry Bertaud (17.) wegen Handspiels außerhalb des Strafraums sorgten Angel Di Maria (41.), ein Eigentor von Daniel Congre (44.), Kylian Mbappe (57.) und Layvin Kurzawa (65.) für klare Verhältnisse. Kurz vor Abpfiff war Montpellier nach Gelb-Rot gegen Joris Chotard (88.) nur noch zu neunt.

AS Monaco verlor am Abend mit 1:3 bei Nimes Olympique. Nachdem Ben Yedder die Gäste in in der 13. Minute in Führung gebracht hatte, drehten Florian Miguel (27.), Romain Philippoteaux (62.) und Pablo Martinez (79.) die Partie. Zudem sahen Tiemoure Bakayoko (hartes Einsteigen) und Gelson Martins, der den Schiedsrichter attackierte, bei den Monegassen die Rote Karte.

Ligue 1: Die aktuelle Tabelle