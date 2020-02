Bundesliga: RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach - Das Topspiel heute im Liveticker

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zudem dürfte auch der Leipziger Neuzugang Dani Olmo im Fokus stehen. Der hochtalentierte Spanier, den halb Europa verpflichten wollte, ist für eine Summe von rund 20 Millionen Euro in die Bundesliga gewechselt. Warum der offensive Mittelfeldmann so heiß begehrt war, könnt Ihr hier nachlesen .

Vor Beginn: Mit RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach stehen sich heute die zweitbeste Offensive und die beste Defensive der Liga gegenüber.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker des Bundesliga-Topspiels RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach.

Leipzig - Gladbach heute live im TV und Livestream

Das Abendspiel ist wie gewohnt bei Sky zu sehen. Bereits eine Stunde vor Anpfiff, also um 17.30 Uhr, beginnt die Übertragung. Ab 18.30 Uhr wird dann Kai Dittmann das Topspiel kommentieren. Neben der TV-Übertragung ist das Spiel auch im Livestream via SkyGo und SkyTicket verfügbar.

Die Highlights des Spiels sind 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt zudem alle Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Der spanische Neuzugang Dani Olmo wird erstmals im Kader von RB Leipzig stehen. Die Borussia kann nach abgelaufener Gelbsperre wieder auf Stefan Lainer zurückgreifen.

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Poulsen, Werner

Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Poulsen, Werner Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Stindl - Thuram, Embolo, Plea

© imago images

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit 40 Punkten steht RB Leipzig auch am Ende des 19. Spieltags an der Tabellenspitze. Sollten die Gladbacher gewinnen, ziehen sie an Leipzig vorbei. Sollte der FC Bayern zuvor gegen Mainz verlieren, wäre die Borussia im Falle eines Sieges sogar Tabellenführer.