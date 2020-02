Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München jetzt im Liveticker

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München jetzt im Liveticker - 0:3

Tore: 0:1 Lewandowski (8.), 0:2 Müller (14.), 0:3 Thiago (26.)

32. | Achim Beierlorzer sieht sich zum Handeln gezwungen, muss irgendetwas tun. Sein Bannstrahl trifft Pierre Kunde Malong, der den Rasen verlassen muss und für Danny Latza Platz macht.

28. | Nun dürfte die Partie wohl endgültig entschieden sein. Der Rekordmeister macht, was er will. In regelmäßigen Abständen ziehen die Gäste das Tempo an - und sich beinahe immer auch erfolgreich.

26. | Toooor! 1. FSV Mainz 05 - FC BAYERN MÜNCHEN 0:3. Welch ein sensationelles Solo! In halblinker Position erhält Thiago Alcantara den Ball, strebt dann mit höchster Eleganz in den Sechzehner, nimmt den Ball mit der Sohle mit, streut einen geschmeidigen Übersteiger ein. So windet sich der Spanier durch die Mainzer Abwehrspieler und setzt seinen Linksschuss dann entschlossen ins lange Eck. Weltklasse - und Saisontor Nummer 3 für Thiago!

22. | Dann tut sich was. Mainz erwacht aus der Lethargie. Von der rechten Seite bringt Ridle Baku den Ball zur Mitte, wo Leandro Barreiro direkt mit dem linken Fuß abschließt. Manuel Neuer kann da nur schauen, wie sich die Kugel an den rechten Pfosten dreht.

19. | Torszenen bleiben momentan komplett aus. Die ganz große Zielstrebigkeit legt der Rekordmeister also nicht an den Tag - muss er ja auch nicht.

17. | Früh im Spiel scheinen die Fronten geklärt. Das komfortable Zwei-Tore-Polster hindert den FC Bayern München nicht daran, weiter die Kontrolle zu behalten und das Geschehen nach Belieben zu dominieren. Was soll hier noch passieren? Mainz erweckt derzeit nicht den Eindruck, noch irgendetwas bewegen zu können.

15. | Der angeschlagene Robert Lewandowski bleibt nach dem Tor zunächst liegen. Nur kurz muss man sich auf Münchener Seite sorgen, dann erhebt sich der Pole.

14. | Toooor! 1. FSV Mainz 05 - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2. Zunächst bedient Thomas Müller den Torschützen Robert Lewandowski. Unter Bedrängnis von Jerry St. Juste kommt der nicht zum Abschluss und prallt mit Robin Zentner zusammen.

10. | Natürlich behält der Meister, der mit dem Führungstreffer vorerst die Tabellenspitze erklommen hat, den Vorwärtsgang drin. Leon Goretzka setzt sich wieder aus der zweiten Reihe in Szene, verfehlt aber erneut den Kasten.

8. | Toooor! 1. FSV Mainz 05 - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Dank einer glänzenden Ballannahme nach einem Flankenwechsel bringt sich Benjamin Pavard in die Position, umgehend zur hohen Hereingabe schreiten zu können. Die findet auf Höhe des ersten Pfostens punktgenau auf den Schädel von Robert Lewandowski, der unten rechts einköpft und keine Mühe hat, seinen 22. Saisontreffer zu erzielen.

6. | Der erste Eckstoß dieser Begegnung wird den Mainzern zugesprochen. Die hohe Hereingabe von der rechten Seite erreicht den Kopf von Jeremiah St. Juste. Und das ist in der Folge richtig knapp. Um Zentimeter fliegt das Spielgerät am rechten Pfosten vorbei.

5. | Über einen schönen Doppelpass nimmt der Rekordmeister mal etwas Tempo auf. Robert Lewandowski und Leon Goretzka betätigen sich im Zusammenspiel. Letzterer schießt aus der Distanz und halblinker Position - aber links am Kasten von Robin Zentner vorbei.

3. | Erwartungsgemäß übernehmen die Gäste natürlich sofort das Kommando, wollen den Ball haben und das Spiel dominieren. Der klatschnasse Rasen sorgt aber für Probleme. Thomas Müller hat nun schon zum zweiten Mal Schwierigkeiten, die Kugel unter Kontrolle zu bringen.

2. | Im Dauerregen von Mainz sorgen zumindest die zweistelligen Temperaturen für etwas Milde. Die Windböen sollten im Stadioninneren nicht die ganz großen Angriffspunkte haben. Der Rasen aber ist natürlich nass und glitschig. Auf den Rängen herrscht in jedem Fall beste Stimmung unter den 33.305 Zuschauern, die Opel Arena ist ausverkauft.

1. | Jetzt gibt Bastian Dankert die Partie frei, der Ball setzt sich in Bewegung.

Vor Beginn: Unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Daniel Brosinski und Manuel Neuer stehen zur Platzwahl bereit. Die Münze fällt zugunsten des Letzteren, der sich für den Ball entscheidet. Damit werden die Gäste anstoßen.

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn stellen wir das Unparteiischengespann vor. Mit der Spielleitung wurde Bastian Dankert betraut. Der 39-Jährig FIFA-Referee begeht heute ein Jubiläum, pfeift sein 100. Bundesligaspiel. Unterstützend stehen ihm die Assistenten René Rohde und Markus Häcker zur Seite.

Vor Beginn: Der FC Bayern ist im Vergleich zur Vorwoche unverändert: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Perisic

Vor Beginn: Die Gastgeber starten mit folgender Elf: Zentner - Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski - Barreiro, Kunde, Öztunali - Boetius - Mateta, Quaison

Vor Beginn: Der FSV Mainz hat sich am vergangenen Mittwoch mit Jeffrey Bruma verstärkt. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg und soll der mit 44 Gegentoren schwächsten Defensive der Liga mehr Stabilität geben.

Vor Beginn: Nach dem 5:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 liegt der FC Bayern einen Punkt hinter Tabellenführer Leipzig zurück und würde mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München.

FSV Mainz 05 - FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Das Spiel des Rekordmeisters beim FSV Mainz wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits um 14 Uhr beginnt die Übertragung mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann. Martin Groß wird das Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 2 kommentieren, in der Konferenz ist Hansi Küpper am Mikrofon. S ky zeigt die Partie auch im Livestream via SkyGo und SkyTicket .

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights des Spiels auf DAZN zu sehen. Außerdem könnt Ihr beim Streamingdienst auch alle Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie die Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 sehen.

Mainz - FC Bayern: Die Aufstellungen

Jeffrey Bruma findet sich zunächst auf der Bank wieder. Beim FC Bayern hat sich nichts an der Startelf, die den FC Schalke 04 mit 5:0 besiegt hat, geändert.

FSV Mainz: Zentner - Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski - Barreiro, Kunde, Öztunali - Boetius - Mateta, Quaison

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Perisic

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Sieg wäre der FC Bayern erstmals seit dem 6. Spieltag wieder Tabellenführer. RB Leipzig könnte mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder am Rekordmeister vorbeiziehen.