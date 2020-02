Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FSV Mainz hat sich am vergangenen Mittwoch mit Jeffrey Bruma verstärkt. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg und soll der mit 44 Gegentoren schwächsten Defensive der Liga mehr Stabilität geben.

Vor Beginn: Nach dem 5:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 liegt der FC Bayern einen Punkt hinter Tabellenführer Leipzig zurück und würde mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München.

FSV Mainz 05 - FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Das Spiel des Rekordmeisters beim FSV Mainz wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits um 14 Uhr beginnt die Übertragung mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann. Martin Groß wird das Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 2 kommentieren, in der Konferenz ist Hansi Küpper am Mikrofon. S ky zeigt die Partie auch im Livestream via SkyGo und SkyTicket .

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights des Spiels auf DAZN zu sehen. Außerdem könnt Ihr beim Streamingdienst auch alle Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie die Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 sehen.

Mainz - FC Bayern: Die Aufstellungen

Jeffrey Bruma findet sich zunächst auf der Bank wieder. Beim FC Bayern hat sich nichts an der Startelf, die den FC Schalke 04 mit 5:0 besiegt hat, geändert.

FSV Mainz: Zentner - Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski - Barreiro, Kunde, Öztunali - Boetius - Mateta, Quaison

Zentner - Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski - Barreiro, Kunde, Öztunali - Boetius - Mateta, Quaison FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Perisic

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Sieg wäre der FC Bayern erstmals seit dem 6. Spieltag wieder Tabellenführer. RB Leipzig könnte mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder am Rekordmeister vorbeiziehen.