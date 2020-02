Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund (BVB) gegen Union Berlin live im TV oder Livestream?

Zum 20. Spieltag der Bundesliga ist Union Berlin beim BVB aus Dortmund zu Gast. Wo Ihr die Begegnung live im TV und Stream mitverfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes zur Partie gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Wer zeigt den BVB gegen Union Berlin live im TV?

Die einzige Möglichkeit die Partie live und in voller Länge zu sehen bietet der Pay-TV-Sender Sky Sport . Dort beginnen ab 15.15 Uhr die Vorberichte aus Dortmund. Gesendet wird auf Kanal Sky Sport Bundesliga 3 HD mit Kommentator Marcus Lindemann.

Wer überträgt den BVB gegen Union Berlin live im Livestream?

Alle mobilen Sky -Abonnenten können mit SkyGo auf einen Livestream zurückgreifen, mit SkyTicket bietet Sky auch Nicht-Kunden an, mit einem einmaligen Tagespass live mit dabei zu sein.

40 Minuten nach Spielende gibt's die Highlights der Begegnung außerdem auf DAZN zu sehen. Dort könnt Ihr neben Bundesliga-Highlights sowie dank eines Deals mit Eurosport allen Freitags- frühen Sonntags- und Montagsspielen live, auch Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 oder LaLiga sehen.

Wer mit Fußball nichts anfangen kann, findet beim "Netflix des Sports" dennoch genügend Abwechslung im Programm. Egal ob US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL, MLS), Tennis, Boxen, Motorsport, Darts, Handball, Hockey oder UFC - bei DAZN ist für jeden Sport-Fan etwas dabei.

Das Ganze kostet Euch wahlweise 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr, wobei Ihr den ersten Monat völlig kostenfrei testen könnt.

Dortmund vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Wer kein Sky - oder DAZN -Abo besitzt, kann bei uns im SPOX - Liveticker vorbei schauen. Auch dort werdet Ihr nichts verpassen.

BVB - Union Berlin: Spielbeginn und Spielort

Gespielt wird am heutigen Samstag, dem 01.02.2020, um 15.30 Uhr. Austragungsort ist der Dortmunder Signal-Iduna-Park, das größte Stadion Deutschlands. Über 81.000 Zuschauer haben dort Platz.

Borussia Dortmund vs. Union Berlin: Die letzten Duelle

Erst dreimal trafen beide Teams bislang aufeinander. Zweimal im DFB-Pokal, wo zweimal der BVB die Oberhand behielt, und einmal in der Bundesliga. Dort besiegte Union die Dortmunder am Ende mit 3:1. Kurios: In allen drei Partien gewann immer das Heimteam.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 31.08.2019 Bundesliga Union Berlin Borussia Dortmund 3:1 31.10.2018 DFB-Pokal Borussia Dortmund Union Berlin 3:2 26.10.2016 DFB-Pokal Borussia Dortmund Union Berlin 3:0

Bundesliga: Die Tabelle nach 19 von 34 Spieltagen

Dortmund liegt mit 36 Punkten nach 19 Spielen auf Platz vier der Tabelle. Der Aufsteiger aus Berlin spielt eine bislang starke Saison und steht etwas überraschend mit 23 Zählern auf Rang elf des Tableaus.