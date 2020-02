FC Augsburg gegen Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag trifft der FC Augsburg auf Werder Bremen. Wo und wann Ihr die Partie des 20. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Werder Bremen steckt nach 19 Spieltagen in einer tiefen Krise und somit im Abstiegskampf. Gegen den FC Augsburg soll es zu einer Wende kommen.

FC Augsburg vs. Werder Bremen: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen steigt am heutigen Samstag (31. Januar) um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der WWK-Arena im Augsburger Stadtteil Universitätsviertel, welches über 30.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Marco Fritz

Linienrichter: Dominik Schaal, Marcel Pelgrim

Vierter Offizieller: Christian Dingert

VAR: Martin Petersen

VAR-Assistent: Markus Sinn

FC Augsburg - Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem FC Augsburg nicht sehen. Stattdessen wird die Partie live und exklusiv von Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender teilt sich in dieser Saison die Übertragungsrechte am deutschen Oberhaus mit DAZN . Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream an. Dieser ist über SkyGo abrufbar. Nicht-Kunden können sich hingegen das monatlich kündbare SkyTicket sichern.

Falls Ihr nicht über das benötigte Abonnement verfügt, könnt Ihr Euch die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN ansehen. Der Streaminganbieter hat zudem alle Freitags-, Montags-, und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr der Bundesliga live im Programm. Auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga könnt Ihr live bei DAZN sehen.

Eín Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo, womit Ihr Geld spart, ist für 119,99 Euro zu haben. Hier geht's zur Anmedung für den kostenlosen Probemonat.

FC Augsburg gegen Werder Bremen heute im Liveticker

Das Gastspiel von Werder Bremen in Augsburg könnt Ihr auch live in unserem Liveticker verfolgen. Bei SPOX verpasst Ihr keine Höhepunkte und bleibt somit immer auf dem neusten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

FC Augsburg - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer aufstellen:

FCA: Koubek - Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Hahn - Richter, Vargas - Niederlechner

Koubek - Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Hahn - Richter, Vargas - Niederlechner SVW: Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Goller, Bittencourt - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Rashica, Sargent

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag