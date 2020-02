3. Liga heute live: Samstagsspiele des 22. Spieltags im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen am heutigen Samstag sechs Spiele auf dem Programm. Wie Ihr die Partien vom 22. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Unter anderem ist der Tabellenführer MSV Duisburg im Einsatz. Die Zebras gastieren bei Preußen Münster. Zudem stehen die Amateure des FC Bayern München und der FC Ingolstadt heute auf dem Platz.

3. Liga heute live: Die Samstagsspiele im Überblick

Wie gewohnt steigen alle heutigen Spiele in der 3. Liga um 14 Uhr. Mit Duisburg, Ingolstadt, Unterhaching und Braunschweig sind gleich vier Mannschaften aus den ersten fünf Plätzen im Einsatz. Der Tabellendritte Waldhof Mannheim trifft am Sonntag auf den 1. FC Magdeburg.

Die Spiele auf einen Blick:

Datum Uhrzeit Heim Gast 1. Februar 14.00 Uhr Eintracht Braunschweig Carl Zeiss Jena 1. Februar 14.00 Uhr SpVgg Unterhaching KFC Uerdingen 1. Februar 14.00 Uhr Preußen Münster MSV Duisburg 1. Februar 14.00 Uhr SV Meppen Chemnitzer FC 1. Februar 14.00 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Kaiserslautern 1. Februar 14.00 Uhr FC Bayern München II Hansa Rostock

3. Liga heute live: Die Samstagsspiele im TV und Livestream

Lediglich eine der sechs Begegnungen könnt Ihr heute im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Dabei handelt es sich um die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Carl Zeiss Jena. Dort berichten der NDR und MDR live.

Wer alle Samstagsspiele verfolgen möchte, kann dies bei MagentaSport tun. Der Sportsender der Telekom besitzt die Übertragungsrechte an allen Partien der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Bei Magenta gibt es alle Spiele einzeln oder in einer großen Konferenz zu sehen. Zudem bietet der Sender einen Livestream an.

Kunden des Telekommunikationsunternehmens können den Dienst in den ersten zwölf Monaten kostenlos genießen, ehe anschließend 4,95 Euro monatlich fällig sind. Nicht-Kunden können sich zwischen dem Monatsabo für 16,95 Euro und dem Jahresabo für 9,95 Euro im Monat entscheiden.

3. Liga heute live: Die Samstagsspiele im Liveticker

Wer keine Option hat, die heutigen Samstagsspiele der 3. Liga live zu verfolgen, kann auf die ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir tickern sowohl alle Spiele einzeln als auch eine Konferenz. Hier geht's zur heutigen Liveticker-Übersicht.

© imago images

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag