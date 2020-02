Mainz 05 gegen FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Schaue alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Sichere Dir hier Deinen kostenlosen Probemonat

Bundesliga: Wann und wo findet Mainz 05 gegen Bayern München statt?

Die Partie zwischen Mainz 05 und Bayern München findet am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in der Opel Arena in Mainz statt. In das Stadion der Rheinhessen passen 33.305 Zuschauer.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel Mainz gegen den FC Bayern wird live und exklusiv und voller Länge auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender startet um 14 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann führen dann durchs Programm.

Die Partie wird auf Sky Sport Bundesliga 2 von Martin Groß kommentiert. In der Konferenz begleitet Hansi Küpper das Match. Wie gewohnt zeigt Sky das Spiel auch im Livestream via SkyGo und SkyTicket .

© getty

Mainz gegen Bayern: Highlights und Tore

Bereits 40 Minuten nach Spielende gibt es die Highlights aller Bundesliga-Spiele auf DAZN . Der Streamingdienst zeigt zudem die Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv. Dies ist dank einer Kooperation mit Eurosport möglich. Auch die Champions League, die Europa League und Spitzenfußball aus Italien, Spanien und Frankreich gibt es auf DAZN zu sehen.

Bundesliga: Mainz gegen FC Bayern heute live im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Spiel zu schauen, kann sich im ausführlichen Liveticker von SPOX jederzeit über das Spielgeschehen informieren.

Mainz gegen FC Bayern heute live im Liveticker

Mainz 05 gegen Bayern München heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Mainz könnte Bruma direkt sein Debüt als Teil einer Dreierkette geben. Bayern-Trainer hat gerade in der Offensive jede Menge Möglichkeiten. Auch Perisic und Thiago sind Kandidaten für die erste Elf.

Mainz 05: Zentner - Hack, Bruma, Niakhate - R. Baku, Aaron - Kunde, St. Juste - Boetius - Mateta, Quaison

Zentner - Hack, Bruma, Niakhate - R. Baku, Aaron - Kunde, St. Juste - Boetius - Mateta, Quaison FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Müller - Gnabry, Coutinho - Lewandowski

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 20. Spieltag

Die Bayern könnten bei einem Punktverlust der Leipziger und einem eigenen Sieg die Tabellenführung erobern. Die Mainzer brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf und werden daher auch gegen die Bayern alles probieren, um etwas Zählbares zu holen.