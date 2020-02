Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Union Berlin jetzt im LIVETICKER

Am heutigen Samstagnachmittag trifft Borussia Dortmund am 20. Spieltag der Bundesliga auf Union Berlin. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin im Liveticker: 2:0

Tore: 1:0 Sancho (13.), 2:0 Haaland (18.)

34. Lenz trifft Hakimi bei einem Zusammenprall unglücklich am Knöchel. Der Marokaner muss sich in der Folge zwar kurz schütteln, kann dann aber wohl ohne grrößere Beschwerden weiter machen.

32. Gleich die nächste Chance für den BVB. Brandt verlagert vor dem Sechzehner das Spiel gut und bedient den mitgelaufenden Witsel. Der Belgier legt sich nach einem Übersteiger den Ball im Sechzehner auf den linken Fuß, scheitert dann aber beim Abschluss am wachsamen Friedrich.

30. Sancho lässt sich auf eine Tänzchen mit gleich mehreren Berliner Akteuren ein. Robert Andrich unterbindet dieses Schauspiel letztlich mit einem konsequenten Einsteigen, welches gut und gerne auch als Foulspiel hätte gewertet werden können. Nach einer kurzen Verschnaufspause auf dem Boden, geht es aber für den Engländer wieder weiter.

28. Dortmund lässt den Ball nun ganz geduldig durch die eigenen Reihen laufen. Die Gäste versuchen die Ballstaffetten zwar früh zu unterbinden, so wirklcih in die Zweikämpfe kommen die Eisernen aber nicht.

26. Jetzt konnten sich die Gäste mal wieder etwas befreien. Doch am Sechzehner des BVB angekommen, fehlt es den Berlinern an Ideen. So wird die Defensive der Dortmunder bisher kaum gefordert.

23. Die Berliner müssen sich langsam aber sicher fangen, sonst könnte das Spiel ganz früh eine ganz böse Richtung nehmen. Aber die Dortmunder scheinen nicht gewillt einen Gang rauszunehmen - auch der dritte Treffer liegt schon in der Luft.

21. Der BVB spielt sich in einen Rausch! Nach einem Doppelpass mit Reus nimmt Guerreiro Tempo auf und zieht aus gut 20 Meter ungestört einfach mal ab. Subotic jedoch bekommt noch den Fuß dazwischen und kann so zur Ecke klären.

20. Dortmund dominiert jetzt das Geschehen nach Belieben. Die Berliner kommen kaum noch nennenswert in die gegnerische Hälfte.

BVB: Haaland-Märchen geht weiter

18. Toooooooooooor! BORUSSIA DORTMUND - 1. FC Union Berlin 2:0. Wahnsinn, das Erling-Haaland-Märchen geht weiter! Wieder bekommen die Berliner nach einer Ecke das Leder nicht geklärt. Letztlich kommt Brandt auf dem rechten Flügel erneut an den Ball und kann von dort ungestört in die Mitte flanken. Am Fünfmeterraum stiehlt sich der Norweger von seinen Gegenspielern weg und kann aus kürzester Distanz mühelos zum 2:0 einschieben.

17. Freistoßmöglichkeit für den BVB aus gut 25 Metern in halbrechter Position. Das ist eine Sache für Raphael Guerreiro, der das Leder toll über die Mauer Schlenzt, letztlich aber an der tollen Parade von Gikiewicz scheitert.

15. Die Dortmunder gaben nach unruhigeren Anfangsminuten immer besser ins Spiel und scheinen durch die Führung weiter beflügelt. Jetzt müssen die Berliner aufpassen, nicht gleich den zweiten Gegentreffer zu kassieren.

BVB: Sancho trifft zur Führung

13. Toooooooooooor! BORUSSIA DORTMUND - 1. FC Union Berlin 1:0. Da ist die Führung für den BVB! Gentner bekommt vor dem eigenen Sechzehner den Ball nicht geklärt, so dass Jadon Sancho an der linken Strafraumkante an das Leder kommt. Dort dribbelt der Engländer ein paar Meter, zieht in die Mitte und hat beim Abschluss Glück, dass das Leder von Trimmel unhaltbar für Schlussmann Gikiewicz ins Tor abgefälscht wird.

10. Und plötzlich ist Haaland da! Friedrich verliert das Laufduell gegen den Norweger und hat Glück, dass Gikiewicz im Kasten der Eisernen früh reagiert und den Pressschlag gegen Stürmer außerhalb des Sechzehners gewinnen kann. Der anschließende Nachschuss von Reus aus 30 Metern ist zu harmlos und wird frühzeitig abgeblockt.

8. Union wird immer mutiger und setzt sich auch erstmals am Dortmunder Strafraum fest. Dort agiert Hakimi etwas zu fahrlässig und ermöglicht den Gästen so den ersten Eckstoß. Doch auch dieser sorgt letztlich für keine wirkliche Torgefahr.

6. Erstmals tauchen die Borussen in Strafraumnähe der Berliner aus. Eine Ecke von Brandt wird jedoch zurückgepfiffen, da sich Witsel am Elfmeterpunkt etwas zu viel Platz mit den Armen verschafft hat.

4. Hui! Auf einmal werden die Gäste gefährlich. Trimmel wird aus dem rechten Halbfeld nicht gestört und kann das Leder halbhoch in den Sechzehner schlagen. Der Ball segelt durch den Strafraum durch bis an den zweiten Pfosten, wo plötlich Bülter auftaucht, dem jedoch am Ende ein halber Schritt für einen gefährlichen Abschluss fehlt.

3. Dortmund diktiert von der ersten Sekunde an das Geschehen. Viel Ballbesitz für die Schwarz-Gelben, die sich jedoch gegen früh störende Berliner behaupten müssen.

1. Der Ball rollt.

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften laufen vor ausverkauftem Haus in den Signal Iduna Park ein. Alles ist angerichtet - in wenigen Minuten kann es also losgehen!

Vor Beginn: Lucien Favre schenkt damit Top-Stürmer Erling Haaland erstmals von Beginn an das Vertrauen. Im Vergleich zum 5:1 gegen Köln ist dies auch die einzige Veränderung bei den Dortmunder. Urs Fischer tauscht dagegen einmal mehr und bringt Neuzugang Yunus Malli für Ingvartsen und den Matchwinner vom Hinspiel, Marius Bülter für Anthony Ujah in die Startelf.

Vor Beginn: Dass das heutige Duell für die Borussen jedoch kein Selbstläufer wird, musste der Favorit bereits beim Hinspiel schmerzlichst erfahren. Bei der 1:3-Niederlage im Stadion an der Alten Försterei brillierte Marius Bülter mit einem Doppelpack und führte die Eisernen so zum ersten Bundesligaerfolg in der Vereinshistorie.

Vor Beginn: Durch die beiden Siege zum Rückrunden-Auftakt konnte die Favre-Elf den Rückstand auf den Spitzenreiter aus Leipzig ebenfalls verkürzen. Mit 36 Punkten liegt der BVB auf Rang 4 in der Tabelle - zwei Punkte hinter Gladbach, drei hinter den Bayern und vier Zähler hinter dem Tabellenführer.

Vor Beginn: Stichwort Neuzugang: Gestern schlug der BVB am letzten Tag des Transfersfensters nochmal zu und verpflichtet Emre Can von Juventus Turin. Der Nationalspieler wird bis Sommer an die Borussia verliehen und anschließend fest von den Dortmundern verpflichtet. Auch ein Abgang gab es bei den Schwarz-Gelben zu vermelden: Stürmer Paco Alcacer zieht es zurück nach Spanien, wo er fortan für den FC Villareal aufläuft.

Vor Beginn: Der Rückrunden-Start des BVB hatte in jedem Fall Tore satt zu bieten. 5:3 in Augsburg, 5:1 zu Hause gegen Köln: Die Dortmunder Angriffsmaschinerie läuft im Jahr 2020 auf Hochtouren - auch aufgrund des neuen Stürmer-Stars Erling Haaland, der in seinen ersten beiden Bundesligaeinsätzen mal ganz nebenbei fünfmal einnetzte!

Vor Beginn: In der Tabelle haben die Eisernen mittlerweile einen Vorsprung von sechs Zählern auf den Relegationsrang und acht Punken auf die direkten Abstiegsplätze. Damit düften die Berliner also durchaus gelassen ins heutige Spiel gehen, zumal bereits ein Punktgewinn einer Sensation gleichkommen würde.

Vor Beginn: Schauen wir zunächst auf die Gäste aus der Hauptstadt. Die Berliner zeigten nach der 1:3-Niederlage gegen Leipzig vergangenes Wochenende die richtige Reaktion und bezwangen im heimischen Stadion den FC Augsburg mit 2:0. Kann die Fischer-Elf diesen Aufwind heute auch mit nach Dortmund nehmen?

BVB: Haaland gibt Startelfdebüt

Vor Beginn: Die Gäste beginnen mit folgender Elf: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Malli, Bülter - Andersson.

Vor Beginn: Beim BVB darf Erling Haaland erstmals von Beginn an ran. So starten die Dortmunder: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reus - Haaland, Sancho.

Vor Beginn: Erst dreimal trafen beide Teams bislang aufeinander. Zweimal im DFB-Pokal, wo zweimal der BVB die Oberhand behielt, und einmal in der Bundesliga. Dort besiegte Union die Dortmunder am Ende mit 3:1. Kurios: In allen drei Partien gewann immer das Heimteam.

Vor Beginn: Gespielt wird am heutigen Samstag, dem 01.02.2020, um 15.30 Uhr. Austragungsort ist der Dortmunder Signal-Iduna-Park, das größte Stadion Deutschlands. Über 81.000 Zuschauer haben dort Platz.

BVB - Union Berlin live im TV und Livestream

Das Heimspiel der Schwarz-Gelben wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 15.15 Uhr starten die Vorberichte aus Dortmund. Gesendet wird auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 HD mit Kommentator Marcus Lindemann. Alle mit einem mobilen Sky -Abo können mit SkyGo auf einen Livestream zugreifen, mit SkyTicket bietet Sky zudem auch Nicht-Kunden an, mit einem Tagespass live mit dabei zu sein.

40 Minuten nach Spielende gibt es die Höhepunkte der Begegnung zudem auf DAZN zu sehen. Dort könnt Ihr alle Freitags- frühen Sonntags- und Montagsspielen live, auch Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 oder LaLiga sehen.

Dortmund gegen Union: Aufstellungen

Beim BVB steht Erling Haaland nach zwei Einsätzen als Joker erstmals in der Startelf. Zudem ist Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wieder fit und könnte von der Bank kommen. Bei den Eisernen feiert Yunus Malli sein Startelfdebüt.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reus - Haaland, Sancho.

Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Malli, Bülter - Andersson.

Bundesliga-Tabelle vor dem 20. Spieltag

Dortmund könnte mit einem Sieg den Rückstand auf die Spitze womöglich verkürzen. Am Samstagabend treffen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach im direkten Duell aufeinander. Union Berlin würde mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern.