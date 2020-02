Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Union Berlin heute im LIVETICKER

Am heutigen Samstagnachmittag trifft Borussia Dortmund am 20. Spieltag der Bundesliga auf Union Berlin. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Erst dreimal trafen beide Teams bislang aufeinander. Zweimal im DFB-Pokal, wo zweimal der BVB die Oberhand behielt, und einmal in der Bundesliga. Dort besiegte Union die Dortmunder am Ende mit 3:1. Kurios: In allen drei Partien gewann immer das Heimteam.

Vor Beginn: Gespielt wird am heutigen Samstag, dem 01.02.2020, um 15.30 Uhr. Austragungsort ist der Dortmunder Signal-Iduna-Park, das größte Stadion Deutschlands. Über 81.000 Zuschauer haben dort Platz.

BVB - Union Berlin live im TV und Livestream

Das Heimspiel der Schwarz-Gelben wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 15.15 Uhr starten die Vorberichte aus Dortmund. Gesendet wird auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 HD mit Kommentator Marcus Lindemann. Alle mit einem mobilen Sky -Abo können mit SkyGo auf einen Livestream zugreifen, mit SkyTicket bietet Sky zudem auch Nicht-Kunden an, mit einem Tagespass live mit dabei zu sein.

40 Minuten nach Spielende gibt es die Höhepunkte der Begegnung zudem auf DAZN zu sehen. Dort könnt Ihr alle Freitags- frühen Sonntags- und Montagsspielen live, auch Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 oder LaLiga sehen.

Dortmund gegen Union: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim BVB könnte Erling Haaland nach zwei Einsätzen als Joker erstmals in der Startelf stehen. Zudem ist Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wieder fit und könnte von der Bank kommen. Bei den Eisernen spricht viel für die Startelf aus dem Augsburg-Spiel. Marius Bülter könnte Ujah noch verdrängen.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reus - Hazard, Sancho.

Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson.

Bundesliga-Tabelle vor dem 20. Spieltag

Dortmund könnte mit einem Sieg den Rückstand auf die Spitze womöglich verkürzen. Am Samstagabend treffen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach im direkten Duell aufeinander. Union Berlin würde mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern.