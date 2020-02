Ski Alpin Live: Herren-Abfahrt (Garmisch-Partenkirchen) & Damen-Abfahrt (Sotschi) im Livestream & TV schauen

Der Februar beginnt für Damen sowie Herren mit der Abfahrt am heutigen Samstag. Während die Männer in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen, zieht es die Frauen nach Sotschi (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER). SPOX verrät, wo beide Rennen im TV, Liveticker und Livestream zu sehen sind.