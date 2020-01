Dominic Thiem dreht Partie gegen Alexander Zverev – Finale der Australian Open gegen Novak Djokovic

Dominic Thiem hat am Freitag das dritte Grand-Slam-Finale seiner Karriere erreicht. Der Niederösterreicher schlug Alexander Zverev in einer intensiv geführten Partie im warmen Melbourne trotz Satzrückstands mit 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:5. Am Sonntag wartet im Endspiel Novak Djokovic.