NBA-News: Luka Doncic von den Dallas Mavericks verletzt sich erneut am rechten Knöchel und muss pausieren

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Wie Tim MacMahon von ESPN vermeldet, soll eine MRT-Untersuchung des rechten Knöchels von Doncic mehr Klarheit über den Grad der Verletzung geben. Offenbar trat der Slowene bei einem Drive zum Korb in einer Trainingseinheit auf den Fuß eines Teamkollegen und knickte dabei um.

MacMahons Quellen zufolge soll die neuerliche Verletzung der aus dem Dezember ähneln, als sich Doncic im Spiel gegen die Miami Heat am 14. Dezember ebenfalls den rechten Knöchel verstauchte. Anschließend musste der amtierende Rookie des Jahres vier Spiele pausieren, nach insgesamt zehn Tagen konnte er ins Training der Mavs zurückkehren.

Wie lange Doncic nun fehlen wird, ist noch unklar. Gegen die Rockets wird er definitiv nicht auflaufen können, auch ein Einsatz am Sonntag gegen die Atlanta Hawks ist offenbar eher unwahrscheinlich.

In seinem zweiten Jahr in der NBA wurde Doncic erstmals ins All-Star Team gewählt, in dem er sogar starten wird. In bisher 43 Partien legte der 20-Jährige im Schnitt 28,8 Punkte, 9,5 Rebounds und 8,7 Assists bei 46,4 Prozent aus dem Feld auf. Die Mavs stehen derzeit mit 29 Siegen und 18 Niederlagen auf dem fünften Rang im Westen.