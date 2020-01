Australian Open LIVE: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im Livestream, Free-TV und Liveticker

Dominic Thiem steht nach einer fulminanten Vorstellung gegen Rafael Nadal im Halbfinale der Australian Open. Dort trifft er am Freitag auf Alexander Zverev, das Match gibt es live im Free-TV und Livestream zu sehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Die Spiele von Dominic Thiem gibt es im Eurosport-Channel live auf DAZN zu sehen. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Dominic Thiem stand Alexander Zverev bislang acht Mal in einem Profimatch gegenüber. Sechs dieser acht Duelle gingen an Thiem, nur zwei gewann Zverev. Die letzte Begegnung fand bei den ATP Finals 2019 in London statt. Damals setzte sich Thiem mit 7:5, 6:3 durch.

Australian Open, Halbfinale: Wann spielt Dominic Thiem?

Der genaue Spielplan für den Freitag bei den Australian Open steht noch nicht fest. Dominic Thiem wird allerdings ziemlich sicher um 9.30 Uhr MEZ gegen Alexander Zverev antreten. Im Damen-Finale treffen Garbine Muguruza und Ashleigh Barty aufeinander. Novak Djokovic war in seinem Lieblings-Turnier von Roger Federer nicht zu schlagen und steht erneut im Finale.

Uhrzeit SpielerIn 1 SpielerIn 2 LIVETICKER Do., 4.00 Uhr Ashleigh Barty (1) Sofia Kenin (14) 7:6(6), 7:5 Do., 6.10 Uhr Garbine Muguruza Simona Halep (4) 7:6(8), 7:5 Do., 9.30 Uhr Novak Djokovic (2) Roger Federer (3) 7:6(1), 6:4, 6:3 Fr., 9.30 Uhr Alexander Zverev (7) Dominic Thiem (5) SPOX

Dominic Thiem - Alexander Zverev: TV-Übertragung & Livestream

DAZN zeigt über den Eurosport-Channel die gesamten Australian Open live. Auf zwei Kanälen werden jeweils Top-Matches übertragen, darunter natürlich auch sämtliche Matches von Dominic Thiem.

Neben Eurosport wird die Partie zwischen Thiem und Nadal in Österreich auch auf Servus TV im Free-TV zu sehen sein. Servus TV hat für österreichische User zudem einen Livestream im Angebot, über den Eurosport Player gibt es die kostenpflichtige Möglichkeit, alle Courts zu sehen.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den Australian Open

Schon jetzt hat Dominic Thiem sein bestes Ergebnis bei den Australian Open sicher. Bislang war er nie über das Achtelfinale hinausgekommen, im letzten Jahr war gar in der 2. Runde Schluss.