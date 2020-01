Australian Open JETZT LIVE: Dominic Thiem - Alexander Zverev im Livestream, Free-TV und Liveticker

Facebook

Dominic Thiem stand Alexander Zverev bislang acht Mal in einem Profimatch gegenüber. Sechs dieser acht Duelle gingen an Thiem, nur zwei gewann Zverev. Die letzte Begegnung fand bei den ATP Finals 2019 in London statt. Damals setzte sich Thiem mit 7:5, 6:3 durch.

Dominic Thiem - Alexander Zverev: Aktueller Spielstand 3:6, 6:4, 0:0* ( ZUM LIVETICKER )

*: Aufschlag

Erster Satz : Zverev entschied sich für Rückschlag, und Thiem leistete sich gleich im ersten Game des Matches einfache Fehler, gab seinen Aufschlag zu 15 ab. Doch Thiem konterte, zwang Zverev zu Fehlern von der Vorhand und holte sich prompt das Rebreak zum 1:1. Nach einer kurzen Regenpause etablierte sich Zverev aber bei geschlossenem Dach als stabilerer Spieler und holte mit einem weiteren Break zum 4:3 wenig später auch den Satz.

Zweiter Satz : In einem horrenden Game servierte Zverev zwei Doppelfehler in Folge und gab den Aufschlag zum 1:2 aus seiner Sicht ab. Im ersten Satz bestach er noch mit einer Quote von 90 Prozent an ersten Aufschlägen. Mit starken Returns schlug der Deutsche aber zurück und stellte auf 3:3. Thiem war's egal: Mit etwas Glück mit der Netzkante nahm er dem Gegner erneut den Aufschlag ab.

Australian Open, Halbfinale: Wann spielt Dominic Thiem?

Dominic Thiem trifft um 9.30 Uhr MEZ auf Alexander Zverev. Im Damen-Finale duellieren sich Garbine Muguruza und Sofia Kenin aufeinander. Novak Djokovic war in seinem Lieblings-Turnier von Roger Federer nicht zu schlagen und steht erneut im Finale.

Uhrzeit SpielerIn 1 SpielerIn 2 LIVETICKER Do., 4.00 Uhr Ashleigh Barty (1) Sofia Kenin (14) 7:6(6), 7:5 Do., 6.10 Uhr Garbine Muguruza Simona Halep (4) 7:6(8), 7:5 Do., 9.30 Uhr Novak Djokovic (2) Roger Federer (3) 7:6(1), 6:4, 6:3 Fr., 9.30 Uhr Alexander Zverev (7) Dominic Thiem (5) SPOX

Dominic Thiem - Alexander Zverev: TV-Übertragung & Livestream

DAZN zeigt über den Eurosport-Channel die gesamten Australian Open live. Auf zwei Kanälen werden jeweils Top-Matches übertragen, darunter natürlich auch sämtliche Matches von Dominic Thiem.

Neben Eurosport wird die Partie zwischen Thiem und Nadal in Österreich auch auf Servus TV im Free-TV zu sehen sein. Servus TV hat für österreichische User zudem einen Livestream im Angebot, über den Eurosport Player gibt es die kostenpflichtige Möglichkeit, alle Courts zu sehen.

Thiem - Zverev: Head-to-Head (H2H), Bilanz

Die Bilanz von Thiem in den Matches ist deutlich positiv: Er führt mit 6-2. In Grand Slams trafen die beiden erst zweimal aufeinander, beide Male bei Roland Garros. Auch hier weist Thiem eine makellose Statistik auf, auch wenn Zverev dort nie ganz bei Kräften war.

Jahr Turnier Belag Runde Sieger Ergebnis 2019 ATP Finals Hartplatz (Indoor) Semifinale Thiem 7:5, 6:3 2018 Roland Garros Sandplatz Viertelfinale Thiem 6:4, 6:2, 6:1 2018 Masters Madrid Sandplatz Finale Zverev 6:4, 6:4 2017 Rotterdam Hartplatz (Indoor) Letzten 32 Thiem 3:6, 6:3, 6:4 2016 Bejing Hartplatz (Outdoor) Letzten 32 Zverev 4:6, 6:1, 6:3 2016 Roland Garros Sandplatz Letzten 32 Thiem 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:3 2016 Nizza Sandplatz Finale Thiem 6:4, 3:6, 6:0 2016 München Sandplatz Semifinale Thiem 4:6, 6:2, 6:3

Dominic Thiem nach Sieg über Rafael Nadal im Halbfinale

Dominic Thiem bereitete sich am Donnerstag bei brütender Hitze in Melbourne mit einer intensiven einstündigen Einheit vor. "Sicher war ich müde nach dem Match gestern, aber es ist wichtig, dass ich mich gescheit eine Stunde körperlich betätigt habe, weil die Spannung muss ja aufrecht bleiben", erklärte Thiem nach dem Training.

Am Mittwoch sorgte er mit einem überragenden Viersatzsieg gegen Rafael Nadal für eine Überraschung. Zum fünften Mal bezwang er die aktuelle Nummer eins der Welt.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den Australian Open

Schon jetzt hat Dominic Thiem sein bestes Ergebnis bei den Australian Open sicher. Bislang war er nie über das Achtelfinale hinausgekommen, im letzten Jahr war gar in der 2. Runde Schluss.