Australian Open, Halbfinale: Roger Federer - Novak Djokovic heute im LIVETICKER

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Australian-Open-Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic jetzt im LIVETICKER - 5:5

5:5: Zudem kommt bei Federer der erste Aufschlag kaum noch. Das macht die Sache richtig schwer. Zwei Breakbälle! Vorn am Netz wehrt der Eidgenosse den ersten ab. Der Rückhandvolley ist es noch nicht, doch der Rückhandüberkopfball sitzt.

5:5: Nun punktet mit einem schwierigen Halbflugball mit der Rückhand. Doch Djokovic ist mittlerweile richtig drin im Match, verwickelt den gegner zunehmend in Ballwechsel. Und die verliert Federer jetzt regelmäßig mit Fehlern.

5:5: Recht entspannt wandelt der Djoker durch sein Service, gibt lediglich einen Zähler ab und gleicht zum 5:5 aus.

5:4: Jetzt sollte Djokovic bei eigenem Aufschlag besser klar kommen. Sein zweites Ass spricht zumindest dafür, dass sich der 32-Jährige stabilisiert.

5:4: Bei Federer funktioniert der erste Aufschlag auf einmal nicht. Prompt entwickeln sich längere Ballwechsel. Und das spielt Djokovic in die Karten. Letztlich zappelt eine Vorhand des Schweizers im netz, was dem Serben im letzten Moment das Re-Break beschert.

5:3: Nach einem Stopp von Djokovic bringt Federer seine Rückhand nicht übers Netz. 0:30! Kurz darauf bekommt der Schweizer eine Vorhand nicht hin und sieht sich urplötzlich drei Breakbällen gegenüber.

5:3: Nun jedoch hat es Federer auf dem Schläger, muss den Satz nur noch ausservieren, beginnt aber mit seinem ersten Doppelfehler.

Djokovic hält sich im Satz

5:3: Ganz so lange dauert es diesmal nicht. Am Ende serviert Djokovic gut, Federer verzieht den Return. Somit bleibt der Serbe vorerst im Satz.

5:2: Das jedoch verhindert letztlich nicht, dass der 32-Jährige wiederholt über Einstand gehen muss.

5:2: Dann ist der Djoker bei einem zu kurz geratenen Return des Gegenüber am Netz zur Stelle und versenkt die Rückhand. So gelingt ihm nach 0:30 erneut die Wende, als Federer eine Vorhand ohne Not in die Maschen setzt.

5:2: Nun haut Federer seinem Widersacher einen Vorhandreturn um die Ohren. Djokovic kommt einfach nicht in die Gänge.

5:2: Federer wirkt bei eigenem Aufschlag mittlerweile sehr souverän. Zwei Asse und ein gefühlvoller Rückhandflugball berieten den Weg. Zum Abschluss schlägt der Baselbieter nochmals stark auf, lässt keinen gezielten Return zu. In gerade einer Minute braust der 38-Jährige zu Null durch sein Aufschlagspiel zum 5:2.

4:2: Anschließend erkämpft sich Djokovic einen Spielball. Über einen genialen Vorhandreturn wehrt Federer diesen ab. Doch im folgenden Versuch macht der Serbe alles klar und hält jetzt zumindest sein Service.

4:1: Djokovic stemmt sich dagegen, schlägt jetzt gut auf. Nach einem Returnfehler von Federer, gelingt dem Serben ein Ass. Dann hat der Schweizer bei einem Netzkantenball alle Möglichkeiten zum Break, wuchtet seine Vorhand aber ins Netz. Einstand!

4:1: Federer forciert den nächsten Rückhandfehler beim Gegner, der sich prompt drei Breakbällen gegenübersieht.

4:1: Djokovic erlaubt sich den ersten Doppelfehler. Danach stellt sich Djokovic zur Vorhand, schlägt diese inside-in. Federer riecht den Braten, antwortet mit einer cross gespielten Vorhand.

4:1: Nun geht die Sache mal vergleichsweise zügig über die Bühne. Verantwortlich dafür sind auch drei Asse von Federer. Mit einem solchen beschließt der Maestro das Spiel und zieht auf 4:1 davon.

3:1: Nahezu jedes Spiel ist unglaublich umkämpft. In der Form kann das eine ausdauernde Angelegenheit werden, was eigentlich nicht im Sinne von Federer sein kann. Immerhin hat der 38-Jährige jetzt die Nase vorn.

3:1: Diese dritte Breakchance packt Federer beim Schopfe, spielt den Rückhandreturn cross. Djokovic steht schlecht zum Ball und setzt seine Rückhand seitlich ins Aus und gibt sein Service ab.

2:1: Wiederholt serviert Djokovic gut, lässt dem Gegner über den Return nichts zu. Doch der Weltranglistenzweite bekommt das Spiel nicht über die Bühne, verzieht jetzt die Vorhand.

2:1: Im Anschluss mag bei Federer der Rückhandreturn nicht funktionieren. Doch Djokovic bietet mit einem leichten Rückhandfehler dann noch eine Gelegenheit an.

2:1: Federer setzt seine Vorhand gegen die Laufrichtung des Kontrahenten und versorgt sich schon wieder mit einem Breakball.

2:1: Dennoch erlangt der Serbe zwei Spielbälle. Den ersten macht Federer mit einer Rückhand longline zunichte. Die Netzkante mischt da auch leicht mit. Anschließend versemmelt der Djoker eine Rückhand ohne Not und muss über Einstand gehen.

2:1: Wenn die Zuschauer mal ein Winner erfreut, so stammt der zumeist von Federer. Dem gelingt jetzt ein Vorhandreturn kurz cross. Nach diesem streckt sich Djokovic vergeblich.

Djokovic holt sich das Re-Break

2:1: Federer wuchtet eine Rückhand ohne Not ins Netz, bietet erneut einen Breakball an. Dieses Schicksal teilt wenig später eine Vorhand. So gelingt Djokovic das umgehende Re-Break.

2:0: Anschließend scheint es gleich wieder problematisch zu werden. 0:30! In erster Linie prägen Fehler die Anfangsphase. Auf dieses Weise kommt Federer wieder heran.

2:0: Federer lässt sich nicht lange bitten. Der Djoker ist auf dem Weg nach vorn und kassiert einen grandiosen Rückhandpassierball des Kontrahenten. Der zischt die Linie runter genau hinten ins Eck. Das ist das Break!

1:0: Nun bekommt Djokovic bei eigenem Aufschlag Probleme, fängt sich eine saubere Rückhand des Gegners ein, patzt dann selbst mit der Vorhand. Schon wieder liegen zwei Breakbälle bereit.

1:0: Mit seinem dritten Ass organisiert sich Federer einen weiteren Spielball. Und nach sechs Minuten sitzt dann auch die Vorhand des Schweizers. Und das Spiel ist seins!

0:0: Federer bekommt das Spiel nicht zu. Mit einem Servicewinner und einem Ass holt sich der 38-Jährige kurz nacheinander zwei weitere Spielbälle. Doch die reichen ihm nicht. Soeben segelt ein cross gespielter Rückhand-Slice ins Aus. Zum fünften Mal Einstand!

0:0: Gerade noch rechtzeitig scheint Federer in die Gänge zu kommen. Mit seinem ersten Winner aus dem Spiel heraus - einer Vorhand - wehrt der Weltranglistendritte auch die zweite Breakchance ab.

0:0: Federer bringt gleich den ersten Aufschlag ins Feld, lässt den Punkt dann aber mit einem Rückhandfehler liegen. Ein weiterer Punkt geht dem Schweizer verloren. Darauf reagiert Federer mit dem ersten Ass. Das aber ändert nichts daran, das sich der 38-Jährige kurz darauf zwei Breakbällen gegenüber sieht.

1. Satz: Federer hat den Münzwurf gewonnen und sich für den eigenen Aufschlag entschieden. Die Spannung im Melbourne ist greifbar. Los geht's!

Vor Beginn: Nole und FedEx sind mittlerweile auf dem Platz und schlagen sich ein. Um ca. 9.45 Uhr dürfte es losgehen.

Vor Beginn: Das Match verzögert sich noch etwas. Beide Spieler sind noch in den Umkleidekabinen.

Vor Beginn: Die Damen sind mit ihren Matches der Vorschlussrunde bereits durch, Diese sorgten für eine unerwartete Paarung im Endspiel, wo sich Sofia Kenin und Garbine Muguruza gegenüberstehen werden .

Vor Beginn: Novak Djokovic hingegen musste nur gegen Jan-Lennard Struff in der ersten Runde einen Satz abgeben. Ansonsten marschierte er glatt in die Runde der letzten Vier.

Vor Beginn: Erleben wir das nächste spektakuläre Match von Roger Federer beim Happy Slam? In der dritten Runde musste er gegen John Millmann bereits über fünf Sätze gehen. Im Viertelfinale wehrte er gegen Tennys Sandgren gleich sieben Mätchbälle ab, ehe er den entscheidenden fünften Durchgang für sich entschied.

Vor Beginn: Das erste Halbfinale der Herren ist für die Night Session in Melbourne am heutigen Donnerstag angesetzt. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit findet der erste Aufschlag in der Rod Laver Arena statt. Zwischen FedEx und dem Djoker ist es bereits das 50. Duell auf der Tour.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Halbfinals der Australian Open zwischen Novak Djokovic und Roger Federer.

Roger Federer - Novak Djokovic: TV-Übertragung und Livestream

Das Match könnt Ihr auch live auf DAZN sehen. Durch die Kooperation mit Eurosport hat der Streaming-Dienst Eurosport 1 und Eurosport 2 als Livestream zum Abruf auf der Plattform. Dadurch könnt Ihr die Australian Open live im Eurosport-Channel auf DAZN sehen.

Im Free-TV ist Federer gegen Djokovic natürlich auch zu sehen. Dort überträgt Eurosport das Match in voller Länge. Zudem bietet der Sender einen kostenpflichtigen Livestream im Eurosport Player an.

