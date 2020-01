Transfer-Hammer! WAC verpflichtet Ex-BVB-Kicker

Facebook

Der zentrale Mittelfeldmann spielte vor seinem Engagement in der Türkei unter anderem für Partizan Belgrad, Borussia Dortmund und den 1. FC Köln und brachte es in der deutschen Bundesliga auf zwölf Tore und zehn Assists in 79 Einsätzen. Jojic absolvierte dabei 29 Partien unter Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp.

WAC-Trainer Feldhofer erfreut über Neuzugang Jojic

"Milos bringt sehr viel Erfahrung mit und hat in Dortmund und Köln schon gezeigt was er drauf hat. Wir sind sehr froh, so einen Topspieler verpflichtet zu haben. Er hat zuletzt in der Türkei keine leichte Zeit gehabt und brennt darauf wieder zu spielen", zeigte sich WAC-Coach Ferdinand Feldhofer optimistisch.

Für die serbische Nationalmannschaft bestritt Jojic fünf Partien. Sein Debüt feierte der 27-Jährige gegen Japan und erzielte in seinen vier Minuten Spielzeit auch ein Tor.