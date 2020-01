Darts Masters 2020: TV, Livestream, Termine, Paarungen

Facebook

Darts Masters: Wo und wann findet das Turnier statt?

Das Turnier findet von Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, in der ArenaMK im englischen Milton Keynes statt.

Darts Masters im TV und Livestream sehen

Die Darts Masters könnt Ihr live auf DAZN sehen. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an allen Major-Turnieren der PDC gesichert. Täglich verpasst Ihr auf DAZN keine Session! Als Kommentator ist wie gewohnt Elmar Paulke im Einsatz.

In welchem Modus werden die Darts Masters gespielt?

Bei den Darts Masters treten die besten 16 Spieler der PDC Weltrangliste gegeneinander an.

Die ersten beiden Runden werden im Modus Best of 19 Legs, Halbfinale und Finale im Modus Best of 21 Legs gespielt.

Darts Masters: Paarungen, Spielplan

1. Runde:

Die 1. Runde wird im Modus Best of 19 Legs gespielt.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 31. Januar Ab 20 Uhr Michael Smith Mensur Suljovic 31. Januar Nathan Aspinall James Wade 31. Januar Michael van Gerwen Jonny Clayton 31. Januar Rob Cross Adrian Lewis 1. Februar Ab 20 Uhr Daryl Gurney Dave Chisnall 1. Februar Gary Anderson Ian White 1. Februar Peter Wright Joe Cullen 1. Februar Gerwyn Price Simon Whitlock

Viertelfinale:

Das Viertelfinale wird im Modus Best of 19 Legs gespielt.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2. Februar Ab 13.45 Uhr Cross/Lewis Smith/Suljovic 2. Februar Van Gerwen/Clayton Aspinall/Wade 2. Februar Price/Whitlock Anderson/White 2. Februar Wright/Cullen Gurney/Chisnall

Halbfinale:

Das Halbfinale wird im Modus Best of 21 Legs gespielt.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2. Februar Ab 20 Uhr Van Gerwen/Clayton/Aspinall/Wade Smith/Suljovic/Cross/Lewis 2. Februar Price/Whitlock/Anderson/White Gurney/Chisnall/Wright/Cullen

Finale:

Das Finale folgt danach gegen 22.30 Uhr. Gespielt wird im Modus Best of 21 Legs.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2. Februar Ab 22.30 Uhr Van Gerwen/Clayton/Aspinall/

Wade/Smith/Suljovic/Cross/Lewis Price/Whitlock/Anderson/White

/Gurney/Chisnall/Wright/Cullen

Darts Masters 2020: Preisgeld

Wie im Vorjahr erhält der Sieger 60.000 Pfund (rund 71.000 Euro). Insgesamt werden bei dem Turnier 200.000 Pfund (rund 235.000 Euro) ausgeschüttet.