Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum im Liveticker - 0:0

16.: Die Gäste machen hier in der Anfangsphase den etwas besseren Eindruck, ohne jedoch wirklich gefährlich vor das Tor der Arminen zu kommen.

13.: Ganvoula holt eine Ecke für den VfL heraus. Blum legt sich das Spielgerät zurecht und bringt es nicht ganz ungefährlich hoch in die Mitte. Bielefeld kann erstmal klären.

12.: Voglsammer verliert den Ball im Mittelfeld, Ganvoula versucht in der Folge den Distanzschuss, wird aber von einem Bielefelder rechtzeitig von der Kugel getrennt.

10.: Danilos Flanke von der linken Seite wird immer länger. Ganvoula im Zentrum geht nicht richtig an den Ball, zumal er im Abseits steht.

9.: Hartherz flankt von der linken Seite in den Sechzehner, wo Decarli die Kugel erstmal aus der Gefahrenzone köpft.

8.: Jetzt bauen die Bielefelder das Spiel von hinten heraus auf und suchen die Lücke im Defensivverbund des ganz in rot gekleideten VfL.

5.: Die Gäste lassen den Ball im Moment durch die eigenen Reihen laufen, während Bielefeld tief in der eigenen Hälfte steht.

3.: Erster Abschluss der Begegnung. Decarli kommt aus der zweiten Reihe zum Torschuss. Ortega im Tor ist allerdings zur Stelle bei diesem Versuch, der viel zu zentral auf den Kasten geflogen kommt.

2.: Die Bochumer Fans haben zurzeit zahlreiche Ideen. So wird Kapitän Losilla Richtung Block geschickt, um die Fans zu beruhigen.

1.: Bereits nach 30 Sekunden gibt es die erste Gelbe Karte. Brunner steigt Danilo auf den Fuß, der Bochumer bleibt mit schmerzverzehrten Gesicht liegen.

1.: Der Ball rollt!

2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Arminia Bielefeld : Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer

: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer VfL Bochum : Riemann - Gamboa, Fabian, Decarli, Soares - Tesche - Losilla, Janelt - C.-Y. Lee - Ganvoula, D. Blum

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist Robert Kempter. Seine Assistenten sind Markus Schüller und Marcel Schütz, Vierter Offizieller ist Franz Bokop, Video-Assistent ist Lasse Koslowski.

Vo r Beginn: Im Hinspiel teilten sich die heutigen Kontrahenten indes per spektakulärem 3:3 die Punkte. Bochum drehte einen 0:2-Rückstand binnen elf Minuten in eine 3:2-Führung, um den Sieg in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Anthony Losilla doch noch aus der Hand zu geben. Ohnehin taten sich die Bochumer in der jüngeren Vergangenheit gegen die Arminia sehr schwer. In den letzten zehn Duellen (alle in der 2. Bundesliga) konnte der VfL nur einen Sieg einfahren (bei vier Remis sowie fünf Niederlagen).

Vor Beginn: Bochum verstärkte sich im Winter mit dem Mittelfeldakteur Robert Zulj, der von der TSG Hoffenheim verpflichtet werden konnte, heute allerdings noch nicht im Kader steht. Zulj hatte übrigens großen Anteil am Aufstieg von Union Berlin vergangene Saison.

Vor Beginn: Bochums Übungsleiter Reis verändert seine Startformation im Vergleich zum letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen Jahn Regensburg auf drei Positionen. Fabian, Janelt und Lee rücken für Lorenz, Zoller und Wintzheimer in die Startelf.

Vor Beginn: Bielefelds Coach Neuhaus nimmt im Vergleich zur letzten Ligapartie vor der Winterpause beim FC St. Pauli eine Veränderung in der Startelf vor. Anstelle von Edmundsson spielt Yabo von Beginn an.

Vor Beginn: Arminia Bielefeld verstärkte sich in der Winterpause auf zwei Positionen. Torwart Oscar Linner (AIK Solna) und Stürmer Sebastian Müller (A-Jugend 1. FC Köln) kamen zum Team dazu. Müller schoss in der A-Junioren Bundesliga 13 Tore in 14 Spielen. Außerdem verlängerte Stammtorwart Stefan Ortega seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre.

Vor Beginn : Die Bochumer belegen derzeit den 14. Rang, nur ein Punkt trennt den VfL von einem Abstiegsplatz. Immerhin reist das Team von Thomas Reis mit dem drittbesten Angriff (32:34 Tore) zum Spitzenreiter.

Vor Beginn : Arminia liegt vor dem 19. Spieltag mit drei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz in der 2. Bundesliga. Kurz vor der Winterpause musste das Team von Trainer Uwe Neuhaus allerdings eine 0:3-Pleite gegen den FC St. Pauli verkraften. Top-Torjäger Fabian Klos (13 Treffer) betonte deshalb: "Es ist wichtig, positiv zu starten."

Vor Beginn : Anstoß der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum ist um 18.30 Uhr. Das Spiel findet in der Bielefelder SchücoArena statt.

2. Liga: Bielefeld vs. Bochum heute im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga, auch das Duell zwischen Bielefeld und Bochum ist dementsprechend nur auf Sky live und in voller Länge zu sehen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie nicht gezeigt.

Sky bietet seinen Kunden die Möglichkeit, alle Spiele der 2. Liga auch per Livestream über SkyGo zu verfolgen. Nicht-Kunden können sich einen Tagespass mit SkyTicket kaufen.

Wer das Spiel nicht live sehen kann, für den hat DAZN 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Zweiliga-Spiele im Angebot. Zudem könnt Ihr auf DAZN zahlreiche Partien aus der Bundesliga, Champions League, Europa League oder LaLiga live verfolgen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat .

Arminia Bielefeld - VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

2. Liga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Bielefeld ging als Spitzenreiter der 2. Bundesliga in die Winterpause und will den Platz an der Sonne nun verteidigen. Bochum kämpft dagegen gegen den Abstieg.