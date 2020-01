NBA: Kobe Bryant soll 2020 in die Hall of Fame aufgenommen werden

Kobe Bryant soll noch 2020 in die Hall of Fame aufgenommen werden. Das bestätigte Hall-of-Fame-Vorsitzender Jerry Colangelo.

© getty

"Kobe wird so geehrt werden, wie er es verdient hat", wird Colangelo von The-Athletic -Reporter Shams Charania zitiert. Neben Bryant werden aller Voraussicht nach auch Tim Duncan (ehemals San Antonio Spurs) und Kevin Garnett (2008 Champion mit den Boston Celtics) in die Hall of Fame aufgenommen.

"Mit Kobe, Tim Duncan und Kevin Garnett wird es die wohl epischste Klasse aller Zeiten", sagte Colangelo. Die Aufnahme in die Hall of Fame wird Ende August stattfinden.

Bryant verunglückte am vergangenen Sonntag in einem tragischen Helikopter-Absturz . Die Basketball-Legende der Los Angeles Lakers wurde 41 Jahre alt. Bryant gewann mit den Lakers fünfmal den NBA-Titel und steht auf Platz vier der All-Time-Scoring-Liste der NBA.