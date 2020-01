FCB statt BVB oder Real? Das läuft zwischen Achraf Hakimi und dem FC Bayern

Mit Alvaro Odriozola hat der FC Bayern eine Lösung für seine rechte Abwehrseite bis zum Sommer gefunden - und dann? Gut unterrichteten Quellen aus Spanien zufolge sieht sich der deutsche Rekordmeister erneut bei Real Madrid um und plant, eine Offerte für den bis zum Saisonende an Borussia Dortmund verliehenen Achraf Hakimi abzugeben. Was ist an den Gerüchten dran?