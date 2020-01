Super Bowl Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers live sehen: TV und Livestream

Am kommenden Sonntag blickt die Welt gespannt nach Miami, wo der Super Bowl stattfindet. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Finale der NFL-Saison 2019 live im TV und Livestream verfolgen könnt.

© getty

Verfolge den Super Bowl live und kostenlos auf DAZN. Jetzt registrieren und den kostenlosen Probemonat nutzen!

Super Bowl LIV: Ort, Datum, Kick-off

Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers wird in diesem Jahr in Miami ausgetragen. Als Bühne dient das 65.326 Zuschauer fassende Hard Rock Stadium in Florida.

Kick-off der Partie ist um 18.30 Uhr Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung bedeutet dies für die deutschen Fans, dass sie sich die Nacht um die Ohren schlagen müssen. Denn zu deutscher Zeit beginnt das Event um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag, 2. Februar, auf Montag, 3. Februar.

© getty

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl LIV live im TV und Livestream?

Der Super Bowl LIV wird live übertragen. DAZN zeigt das NFL-Finale sowohl mit englischen Originalkommentar als auch mit deutschen Kommentar. Natürlich wird dabei auch die Halbzeitshow zu sehen sein.

Ab 23.40 Uhr beginnen die Vorberichte, ehe um 0.30 Uhr der Kick-off erfolgt. Kommentieren wird die Begegnung zwischen den Chiefs und den 49ers Martin Pfanner. Ihm zur Seite stehen mit den ehemaligen NFL-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer zwei hochkarätige Experten.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr den Super Bowl sogar gratis sehen. Die ersten 30 Tage sind dabei nämlich kostenlos. Anschließend könnt Ihr wahlweise ein Monats-Abo für 11,99 Euro oder ein Jahres-Abo für 119,99 Euro im Jahr abschließen.

Zusätzlich wird der Super Bowl auch bei ProSieben im TV übertragen. Auf ran.de wird zudem ein Livestream angeboten.

NFL: Die letzten Super Bowls

Super Bowl Datum Austragungsort Gewinner Verlierer Ergebnis LIII 3. Februar 2019 Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 LII 4. Februar 2018 US Bank Stadium, Minneapolis Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 LI 5. Februar 2017 NRG Stadium, Houston New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 50 7. Februar 2016 Levi's Stadium, Santa Clara Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 XLIX 1. Februar 2015 University of Phoenix Stadium, Glendale New England Patriots Seattle Seahawks 28:24

Super Bowl: Halbzeitshow mit Shakira und Jennifer Lopez

Traditionell wird die Halbzeit beim Super Bowl ausgedehnt. In der Halbzeitshow treten dabei Top-Stars auf.

In diesem Jahr sind die beiden Popikonen Shakira und Jennifer Lopez vertreten. In der Vergangenheit waren schon Michael Jackson, Bruce Springsteen, Lady Gaga oder auch Beyonce Knowles aufgetreten.