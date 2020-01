BVB, News und Gerüchte: Abgang von Manuel Akanji kein Thema

Borussia Dortmund will auch im Falle eines sich anbahnenden Transfers von Emre Can Manuel Akanji nicht abgeben. Zudem schmuggelten die Schwarz-Gelben Erling Haaland am Freitag aus dem Stadion. Hier gibt es alle News zum BVB.