Pro Bowl Recap: AFC gewinnt Shootout im Schatten von Kobe

Der Pro Bowl 2020 stand, wie der gesamte Sonntag insbesondere in den USA, im Schatten des Todes von NBA-Legende Kobe Bryant. Die Nachricht hatte die Welt und auch die Spieler rund 15 Minuten vor Kick-Off erreicht, entsprechend gedrückt war die Atmosphäre. Das Spiel ging am Ende mit 38:33 an die AFC.