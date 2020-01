Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker - 1:0

Tor: 1:0 Havertz (40.)

49.: Erster gefährlicher Angriff von Bayer: Sinkgraven spielt einen guten Ball die linke Seitenlinie entlang, genau in den Lauf von Diaby. Der kommt bis an die Grundlinie und flankt dann in Richtung Volland. Die Hereingabe ist aber zu ungenau und Keeper Kastenmeier kann dazwischengehen.

46.: Weiter geht's!

Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker - 1:0 zur Halbzeit

Halbzeit: Mit einer knappen Führung für Leverkusen geht es in die Halbzeit. Die Hausherren bestimmen wie erwartet die Partie und hatten durchgehend mindestens um die 70 Prozent Ballbesitz. Gegen gut stehende Gäste tat man sich zwar lange schwer, Lücken zu finden, hatte aber doch die besseren Chancen. Eine davon nutzte Havertz per Kopf zur Führung (40.). Düsseldorf traute sich zwar ab und zu aus der Deckung und zeigte ein paar gute Ansätze, mehr aber auch nicht. Nach dem Gegentreffer muss von der Fortuna im zweiten Durchgang offensiv mehr kommen, wenn es noch zum Punktgewinn reichen soll. Gleich geht es weiter.

45.: Es ist Halbzeit!

42.: Fast das Zweite hinterher! Nach einer Ecke von links kommt Tah direkt vor dem Fünfmeterraum zur Direktabnahme und schiebt den Ball mit der linken Innenseite in Richtung Tor. Genau vor dem Kasten steht aber Mitspieler Volland und kann nicht mehr ausweichen. Ansonsten wäre Kastenmeier wohl ohne Chance gewesen.

Kurz vor der Pause: Havertz bringt Bayer in Führung

40.: TOOOOOOOOOR FÜR LEVERKUSEN! Havertz trifft! Die Werkself verlagert das Spiel mit vielen Pässen weit in die gegnerische Hälfte und findet dann die Lücke. Bellarabi hat im linken Halbfeld zu viel Platz und nutzt ihn für eine genaue Flanke an den Fünfmeterraum auf Havertz. Der setzt sich im Luftkampf durch, steigt genau im richtigen Moment hoch und köpft den Ball platziert und hoch ins linke Eck.

36.: Die Gäste werden mutiger und kommen zum Abschluss. Morales erobert den Ball in der gegnerischen Hälfte und bedient den links mitgelaufenen Hennings. Der wird von Sven Bender gestellt und schließt trotzdem ab, setzt den Schuss aber deutlich links neben das Tor.

34.: Düsseldorf kommt zu einem Eckball von der linken Seite. Thommy führt aus und bringt den Ball gefährlich vors Tor, Hradecky macht sich lang und verlängert das Leder seitlich aus dem Sechzehner.

31.: Düsseldorf mit dem nächsten gefährlichen Gegenstoß: Suttner hat auf halblinks Platz und schlägt den Ball flach in den Sechzehner. Vor dem zweiten Pfosten verpasst ein Angreifer, Suttners Ball rauscht ganz knapp am rechten Pfosten vorbei.

30.: Leverkusen schießt sich warm. Havertz kommt halblinks vor dem Sechzehner an den Ball, nimmt Tempo auf und lässt mehrere Gegenspieler aussteigen. Dann legt er nach links ab auf Bellarabi. Der zieht sofort ab, trifft aber nur das Außennetz.

27.: Jetzt nimmt das Spiel Fahrt auf. Zweite Großchance für Leverkusen: Diaby erläuft einen Ball noch vor der Grundlinie und flankt von rechts. Bellarabi nimmt die Kugel links im Strafraum an und schießt flach in Richtung rechtes Eck. Kastenmeier ist bereits geschlagen, dafür steht Suttner genau vor der Linie und verhindert das Gegentor.

26.: Gefährliche Szene auf der anderen Seite: Thommy ist nach einem Steilpass alleine links im Sechzehner am Ball. Die Bahn zum Tor ist frei, aber er entscheidet sich für den Querpass zum mitgelaufenen Skrzybski. Der kommt aber nicht an den Ball, da ein Verteidiger dazwischengrätscht.

24.: Erste gute Chance für Leverkusen! Demirbay bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld vor den Kasten. Der Abpraller springt genau zu Volland, der frei vor dem rechten Pfosten steht und sofort abzieht. Dabei rutscht er aber aus und setzt die Kugel im Fallen einen halben Meter neben den rechten Pfosten.

23.: Bis jetzt ist es eine eher ruhige Partie, die eher nach dem Geschmack der Gäste läuft. Bayer hat zwar knapp 80 Prozent Ballbesitz, bis auf den geblockten Schuss von Demirbay gab es aber noch keinen Torschuss. Die Fortuna konzentriert sich auf die Defensive und macht ihre Sache dabei bis jetzt gut.

21.: Morales nimmt ein hohes Zuspiel rechts im Sechzehner an der Grundlinie gut an und gibt dann in die Mitte, die Hereingabe wird aber geblockt.

19.: Hoffmann kann Kevin Volland nur mit einem taktischen Foul stoppen. Das gibt für den Verteidiger die erste Gelbe Karte der Partie.

16.: Nach einem Foul von Havertz an Sobottka gibt es Freistoß für Fortuna aus dem rechten Halbfeld. Thommy bringt den Ball an den Elfmeterpunkt in Richtung Ayhan, Sven Bender steht aber vor ihm und köpft die Kugel weg.

14.: Die Gäste können das Spiel recht ausgeglichen gestalten und suchen in diesen Minuten mit eigenem Ballbesitz den Weg nach vorne.

11.: Guter Angriff von Bayer über die rechte Seite. Volland spielt im richtigen Moment in den Lauf von Bellarabi, der verzögert kurz und flankt dann an den zweiten Pfosten. Dort steht Havertz völlig frei, nimmt den Ball aber unsauber an und kommt dann nicht mehr zum Abschluss.

9.: Bei einem Angriff über rechts leitet Bellarabi von der Seitenlinie aus weiter in den Lauf von Volland, der startet etwas zu früh und wird wegen Abseits zurückgepfiffen.

6.: Erster Schussversuch: Demirbay wird halblinks am Sechzehner hoch angespielt, kontrolliert die Kugel und zieht dann ab, schießt aber seinen Gegenspieler ab.

5.: Bayer zieht das Kurzpassspiel auf und gibt das Tempo vor. Die Gäste setzen erst mal auf schnelles Überbrücken durch lange Bälle. Diesmal wird Hennings gesucht, auch er steht aber im Abseits.

3.: Skrzybski will beim ersten Düsseldorfer Vorstoß einen Steilpass in den Lauf von Morales spielen, der steht aber klar im Abseits und geht deshalb gar nicht erst zum Ball.

2.: Leverkusen spielt gleich mutig nach vorne. Bellarabi erobert an der Seitenlinie den Ball. Und schon wird es schnell: Havertz kann einen Fortunen aussteigen lassen und bedient Diaby auf dem Flügel. Dieser braucht aber einen Tick zu lange, sodass der Ball aus der Gefahrenzone geklärt wird.

1.: Der Ball rollt!

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf heute im Liveticker: Vor Beginn

Die Aufstellungen:

B04: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Sinkgraven - Baumgartlinger, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Diaby - Volland

Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Sinkgraven - Baumgartlinger, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Diaby - Volland F95: Kastenmeier - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Morales, Fink, Sobottka - Skrzybski, Hennings, Thommy

Vor Beginn: Bayer muss auf den angeschlagenen Aranguiz, den noch gesperrten Neuzugang Palacios und den bei der brasilianischen Olympia-Auswahl weilenden Paulinho verzichten. Linksverteidiger Wendell, der sich im Training eine Verletzung zuzog, sitzt zunächst auf der Bank. Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Sinkgraven ist dagegen wieder fit und läuft links in der Viererkette auf.

Vor Beginn: Mit einem Sieg wollen die Leverkusener die eigene Heimbilanz ein wenig aufhübschen. Denn vor eigenem Publikum läuft es in dieser Saison noch nicht wie gewünscht. Auswärts hat Bayer die zweitbeste Bilanz aller Bundesliga-Teams, in der Heimtabelle ist man dagegen nur Zehnter. "Wir haben zu Hause zu viele Punkte verloren und am Sonntag die Möglichkeit, die Statistik ein kleines bisschen aufzubessern", so Trainer Bosz.

Vor Beginn: "Es gibt kein Ultimatum", stellte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel bei Sky klar.

Vor Beginn: Im ersten Spiel des Tages hat die TSG Hoffenheim mit 3:0 bei Werder Bremen gewonnen. Mit einem Sieg könnte die Fortuna auf Rang 15 vorrücken.

Vor Beginn: Adam Bodzek steht mit Adduktorenproblemen nicht zur Verfügung. Eine genaue Diagnose wird es morgen geben, erklärte die Fortuna.

Vor Beginn: Im Laufe der Woche machte eine Meldung die Runde, dass Friedhelm Funkel ein Zwei-Spiele-Ultimatum bekommen hätte. Das Trainer Urgestein wehrte sich daraufhin im Express: "Das sind Spekulationen, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Darüber gibt es gar keine Diskussionen. Das sind Leute, die irgendwelche Geschichten heraufbeschwören wollen, da ist nichts von wahr. So etwas jetzt in die Welt zu setzen, ist schon bösartig."

Vor Beginn: Leverkusen kann mit einem Sieg auf den fünften Tabellenplatz springen. Zum Rückrundenauftakt feierte Bayer einen deutlichen 4:1-Sieg in Paderborn.

Vor Beginn: Durch den Paderborner Sieg in Freiburg ist die Fortuna auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel braucht also dringend einen Dreier.

Vor Beginn: Daniel Schlager wird die Partie leiten. Den Schiedsrichter unterstützen Dominik Schaal, Arno Blos und Michael Bacher auf dem Feld. Als Videoschiedsrichter sind Benjamin Cortus und Eduard Beitinger im Einsatz.

Vor Beginn: Das Rheinderby wird um 18 Uhr in der Leverkusener BayArena angepfiffen. In die Spielstätte passen rund 30.000 Zuschauer.

Leverkusen gegen Düsseldorf heute im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf live zu sehen - und diese bietet Sky . Der Bezahlsender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an den Sonntagsspielen um 15.30 und 18 Uhr, weshalb es auch keine Live-Berichterstattung im Free-TV geben wird.

Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender zwei Optionen an, das Rheinderby im Livestream zu sehen. Sky -Kunden können diesen via SkyGo abrufen, während Nicht-Kunden sich den Tagespass mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern können.

Wer sich etwas gedulden kann, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt die Highlights der Begegnung bereits 40 Minuten nach Abpfiff. DAZN hat auch Live-Spiele der Bundesliga im Programm. So werden alle Freitags-, Montags- und Sonntagsspiele (13.30 Uhr) exklusiv beim Streamingdienst gezeigt. Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen Probemonat sichern.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen