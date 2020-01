3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele am 21. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen am heutigen Sonntag zwei Spiele an. Unter anderem ist der FC Bayern München II im Einsatz. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Amateure des FC Bayern München benötigen dringend einen Sieg. Aktuell befindet sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit 23 Punkten im unteren Tabellendrittel und könnte mit einer Niederlage in den Keller abrutschen.

3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im Überblick

Die Bayern-Amateure gastieren um 14 Uhr beim KFC Uerdingen. Brisant: Ex-Bayer Stefan Effenberg fungiert bei den Krefeldern seit dieser Saison als Manager.

Den Anfang am Sonntag machen 1860 München und Eintracht Braunschweig. Der BTSV will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten, während die Löwen im Tabellenmittelfeld stehen.

Datum Uhrzeit Heim Gast 26. Januar 13.00 Uhr 1860 München Eintracht Braunschweig 26. Januar 14.00 Uhr KFC Uerdingen FC Bayern München II

3. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Keines der beiden heutigen Sonntagsspiele könnt Ihr heute im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Die dritten Sender der ARD zeigen zwar pro Drittliga-Spieltag zwei Partien live im Free-TV, verbrauchten ihr Kontingent aber schon am Samstag.

Stattdessen besitzt MagentaSport , der Sender der Telekom, die Übertragungsrechte an allen Spielen der dritthöchsten deutschen Spielklasse und zeigt somit auch die heutigen Begegnungen live in voller Länge. Zudem bietet der Sportsender seinen Kunden einen Livestream an: MagentaSport .

Wer Kunde der Telekom ist, muss für die ersten zwölf Monate nichts bezahlen. Anschließend sind 4,95 Euro im Monat fällig. Solltet Ihr keinen Telekom-Vertrag haben, könnt Ihr ein Abonnement für monatlich 16,95 Euro erwerben. Mit dem Jahresabo sind es lediglich 9,95 Euro.

3. Liga: Die Sonntagsspiele heute im Liveticker

Wie zu allen Partien der 3. Liga bietet SPOX auch zu den heutigen Sonntagsspielen jeweils einen ausführlichen Liveticker an. Dort bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine Höhepunkte.

Die Liveticker im Überblick:

3. Liga: Die bisherigen Ergebnise des 21. Spieltags

Heim Gast Ergebnis Hansa Rostock Hallescher FC 1:0 Magdeburg FSV Zwickau 1:2 FC Carl Zeiss Jena SC Preußen 06 Münster 1:2 MSV Duisburg FC Ingolstadt 1:1 Würzburger Kickers SpVgg Unterhaching 1:2 Chemnitzer FC FC Viktoria Köln 2:2 SV Meppen Waldhof Mannheim 0:1

3. Liga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen