Bundesliga heute live: Die Sonntagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen in der Bundesliga zwei Sonntagsspiele auf dem Programm. Welche das sind und wo Ihr die Partien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Bundesliga, 19. Spieltag: Die Sonntagsspiele im Überblick

Das frühe Sonntagsspiel bestreiten Werder Bremen und die TSG Hoffenheim. Während die Gastgeber zum Rückrundenauftakt im Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0 als Sieger vom Platz gingen, verloren die Kraichgauer mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Den 19. Spieltag der Bundesliga schließen dann Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf um 18 Uhr ab.

Datum Uhrzeit Heim Gast 26. Januar 15.30 Uhr Werder Bremen TSG Hoffenheim 26. Januar 18.00 Uhr Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf

Bundesliga heute live: Die Sonntagsspiele im TV und Livestream

Beide Spiele könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an den regulären Partien am Sonntag, mit Ausnahme der Spiele um 13.30 Uhr, und zeigt somit beide Begegnungen live in voller Länge.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden Livestream via SkyGo an. Mit dem monatlich kündbaren SkyTicket könnt Ihr Euch zudem ein Sport-Paket für 9,99 Euro buchen.

Wer nicht über das benötigte Abonnement des Bezahlsenders verfügt, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der jeweiligen Spiele im Programm. Neben den Höhepunkten der Bundesliga zeigt DAZN auch Live-Spiele, darunter alle Freitags- und Montagsspiele sowie die fünf Sonntagsbegegnungen um 13.30 Uhr.

Auch abseits der höchsten deutschen Spielklasse bietet DAZN jede Menge europäischen Spitzenfußball an. Das "Netflix des Sports" hat die Rechte an der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Bundesliga: Die Sonntagsspiele heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der Bundesliga einen ausführlichen Liveticker an, womit Ihr keine spielentscheidenden Szenen verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt.

Liveticker für:

Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Die Tabelle vor den Spielen am Sonntag