Serie A: "Schön, überwältigend, unaufhaltsam!" Atalanta Bergamo demütigt Torino mit 7:0

Atalanta Bergamo ist seinem Ruf als beste Offensive der Serie A einmal mehr gerecht geworden. Am Samstagabend fegte der Tabellenfünfte in Italien über den FC Turin hinweg und zerlegten die Granatroten mit 7:0 (3:0) in ihre Einzelteile.