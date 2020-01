FC Bayern München - FC Schalke 04 5:0: FCB fertigt S04 ab und rückt RB Leipzig auf die Pelle

Der FC Bayern ist wieder voll im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Die Münchner gewannen das Topspiel gegen Schalke 04 souverän mit 4:0 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig nach deren Niederlage in Frankfurt auf nur noch einen Punkt. Am 9. Februar empfängt der FCB die Sachsen in der Allianz Arena.