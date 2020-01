WAC-Boss Riegler sauer auf Barnsley-Trainer Gerhard Struber: "Charakterschwach"

Dem WAC ist in den vergangenen Monaten nicht nur Trainer Gerhard Struber abhanden gekommen. Der nunmehrige Coach vom FC Barnsley in der englischen Championship nahm nicht nur Marcel Ritzmaier mit auf die Insel, sondern sicherte sich zuletzt auch die Dienste von WAC-Kapitän Michael Sollbauer, was Präsident Dietmar Riegler massiv ärgert.