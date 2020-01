3: Liga: 1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag treffen der 1. FC Magdeburg und der FSV Zwickau in der 3. Liga aufeinander. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Den 1. FC Magdeburg (27) und FSV Zwickau (24) trennen in der Tabelle lediglich drei Punkte. Der FCM kann mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte springen, während sich Zwickau bei einer Niederlage nach unten orientieren müsste.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und FSV Zwickau steigt am heutigen Samstag (25. Januar) um 14 Uhr. Gespielt wird in der MDCC-Arena in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg, die eine Kapazität von 25.500 Zuschauern bietet.

Die weiteren Samstagsspiele der 3. Liga im Überblick:

Termin Heim Gast 25.01., 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena SC Preußen 06 Münster 25.01., 14 Uhr MSV Duisburg FC Ingolstadt 25.01., 14 Uhr Würzburger Kickers SpVgg Unterhaching 25.01., 14 Uhr Chemnitzer FC FC Viktoria Köln 25.01., 14 Uhr SV Meppen Waldhof Mannheim

1. FC Magdeburg - FSV Zwickau heute im TV und Livestream

Die Magdeburg- und Zwickau-Fans können sich glücklich schätzen. Mit dem MDR überträgt ein öffentlich-rechtlicher Sender die Begegnung live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Die zweite Free-TV-Übertragung liefert der NDR , der das Duell zwischen dem SV Meppen und Waldhof Mannheim zeigt. Der MDR bietet zudem einen Livestream an - hier entlang .

Darüber hinaus bietet der Telekom-Sender MagentaSport wie gewohnt eine Live-Berichterstattung an. Kunden des Anbieters müssen zwölf Monate keinen Cent für den Dienst bezahlen, ehe im Anschluss 4,95 Euro monatlich fällig sind. Solltet Ihr keinen Telekom-Vertrag haben, könnt Ihr ein Monatsabo für 16,95 Euro erwerben. Mit dem Jahresabo müsst Ihr lediglich 9,95 Euro monatlich auf den Tisch legen.

3. Liga: Magdeburg gegen Zwickau heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und FSV Zwickau live zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. So könnt Ihr entweder zwischen einem Liveticker des Einzelspiels oder dem Konferenzticker wählen.

1. FC Magdeburg - FSV Zwickau: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer aufstellen:

FCM: Behrens - Ernst, Bomheuer, Müller, Perthel - Gjasula, Costly, Preißinger, Kvesic - Beck, Bertram

Behrens - Ernst, Bomheuer, Müller, Perthel - Gjasula, Costly, Preißinger, Kvesic - Beck, Bertram FSV: Brinkies - Frick, Handke, Odabas - Reinhardt, Jensen - Schröter, Viteritti, Miatke - König, Wegkamp

3. Liga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen